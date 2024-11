Christian Martinoli tunde a estrella de Televisa y recuerda campaña en su contra

Christian Martinoli es sin duda alguna uno de los referentes del periodismo deportivo en la actualidad, gracias a su estilo y la química que ha teniendo junto a figuras como Luis García y Jorge Campos.

Situación que lo ha vuelto un personaje recurrente en diferentes espacios, en los que comparte anécdotas e historias de su comienzo en los medios de comunicación.

Siendo la más reciente junto a su ex compañero Alex Blanco, con el que recordó su época como reportero en TV Azteca.

Dentro de la emisión, Blanco presumió que estará de invitado próximamente con Antonio de Valdés, narrador de Televisa, nombre que de inmediato generó la opinión de Martinoli.

Asegurando qué jamás estaría de invitado en su espacio, ya que además de no ser su amigo lanzó algunos comentarios negativos sobre su trabajo.

"No iría, no se atreve a invitarme. Me tiró mierda, el único al que lo hizo en cincuenta años de carrera fue a mí. Tenían su campañita de desprestigio en el 2018 y hasta nos hicieron un comercial", recordó.