Penta Zero Miedo presume amistad con Sheamus en WWE; lo puso a bailar salsa

Penta Zero Miedo, luchador mexicano recién llegado a la WWE se ha convertido en la sensación de la compañía estadounidense, gracias a su estilo en el ring y carisma con sus compañeros.

Logrando en muy poco tiempo, ser uno de los luchadores más seguidos por la afición, compartiendo momentos con grandes figuras de la empresa.

Una de ellas fue Sheamus, uno de los rostros más importantes que no dudó en buscar una colaboración con el nacido en Ecatepec, Estado de México para conocer un poco de su rutina de entrenamiento.

En un vídeo compartido en redes sociales, se puede ver a Penta compartir ejercicios con el irlandés, además de algunas experiencias en el cuadrilátero.

“Hace tres años un luchador me pateó y me rompió el bíceps. Decidí trabajar con lo que tengo. La lesión está ahí, pero me permite seguir entrenando y luchando", mencionó el esteta mexicano.

Durante la conversación, el exluchador de AAA también compartió un poco de sus gustos musicales, eligiendo la salsa como su genero favorito e invitando a Sheamus a realizar algunos pasos de baile.

Un momento que no tardó en volverse viral en redes sociales, plataformas en la que los seguidores recordaron ver "Guerrero Celta" desear un buen debut al mexicano el pasado 13 de enero en RAW.

Desde su llegada a WWE, Penta Zero Miedo mantiene una marca invicta, derrotando a gladiadores como Chad Gable, Ludwig Kaiser, Grayson Waller y en dos ocasiones a Pete Dunne.