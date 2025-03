Patricio O’Ward, la nueva cara del automovilismo mexicano

La salida de Sergio Pérez de la Fórmula Uno dejó un vacío en el corazón de la afición mexicana amante del automovilismo, que puede ser llenado por Patricio O'Ward, piloto de Arrow McLaren en IndyCar Series.

El regio, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, reconoce que se siente cómodo con la etiqueta de ser la nueva cara que representa a México ante el mundo en el deporte motor, aunque le gustaría que el público tricolor “haga a un lado la F1” y voltee a sus carreras.

“Yo me siento así, pero hay mucha afición que no mira hacia IndyCar, tristemente. La pregunta siempre ha sido cuándo estaré en la Fórmula Uno y me encantaría responderles ‘pues miren a la IndyCar’, porque seguramente van a estar entretenidos”, confesó.

Sueña con ganar las 500 Millas de Indianapolis. (11/03/2025) Foto: Instagram

En los cinco años que O’Ward lleva como piloto en la IndyCar, terminó en tercer lugar en 2021, cuarto en 2020 y 2023, así como quinto en 2024. Además, presume dos segundos lugares en las 500 Millas de Indianapolis (2022 y 2024) y un cuarto, en 2021. Es el referente de la escudería y cree que la afición mexicana puede ilusionarse con verlo campeón.

Su llegada a la F1 “es algo que puede pasar, pero que puede no pasar nunca. Es algo cercano y lejano al mismo tiempo. Es importante que la gente aproveche mi situación actual, que es en IndyCar, donde podemos ganar carreras, pelear por el campeonato, ganar la carrera más grande del mundo, que es la Indy500, y es un súper escenario. Espero que la afición, ahora que soy el único que está en una categoría Top, junto a Dani Suárez en Nascar, debido a que Checo está fuera durante este año, voltee a ver un poco más a sus mexicanos en Estados Unidos”.

