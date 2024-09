Pato O'Ward ve lejana la posibilidad de que la IndyCar llegue a la Ciudad de México: "Se quedó sin opciones"

La línea para conseguir un autógrafo del mexicano Pato O'Ward, en cada carrera de la IndyCar, siempre da la vuelta y bloquea la entrada para otros pilotos y básicamente avergüenza a sus rivales.

Cuando el equipo Arrow McLaren Racing intenta dar información en la pista, los seguidores del piloto de 25 años se reúnen afuera del garage del equipo y son tan ruidosos que su compañero, Alexander Rossi, reconoció que tuvieron que poner fin a estas reuniones.

Entonces cuando la NASCAR anunció que tendrá una carrera en la Ciudad de México en el 2025, los pilotos de la IndyCar se sorprendieron que otra serie estadounidense los venció para ganarse un mercado que está deseoso de ver a su piloto más popular.

“Creo que fue un fallo importante”, dijo el seis veces campeón de la IndyCar Scott Dixon. “No sé cómo sucedió”.

Tampoco O'Ward, originario de la ciudad de Monterrey al norte del país y que lleva cinco temporadas completas en la serie para ganarse una gran afición en México, posiblemente sólo por detrás de Sergio Pérez, de la Fórmula Uno.

Aún así, fue la NASCAR —con el mexicano Daniel Suárez— que competirá la próxima temporada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

O'Ward es el piloto de reserva de McLaren en la F1 y necesita seguridad para moverse en las pistas. No por que esté en peligro, pero tras aventurarse con una cámara GoPro a las tribunales del estadio del 2022, dejó en claro que el pequeño piloto puede ser asediado por los aficionados.

Aún así, quiere competir frente a ellos y dado el acuerdo multianual de la NASCAR con la Ciudad de México, O'Ward no sabe si esto sucederá.

“Se nos adelantaron”, aseguró O'Ward. “Creo fuertemente que no sólo llegamos tarde, pero creo que no hay mucho espacio en la Ciudad de México. No sólo nos ganaron, si no que la IndyCar se quedó sin opciones. Necesitas entender que esta gente ahorra su dinero para estos eventos”.

Sus rivales lo sintieron por O'Ward, quien ha hecho promociones de su propio bolsillo para llevar a sus seguidores de la IndyCar.

O'Ward cree que la única oportunidad para la IndyCar será encontrar otra sede. La serie se llevó a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey entre el 2001 y 2006, pero el circuito necesita ser renovado para competir en las grandes ligas.

O'Ward ha ido creciendo sus seguidores, pero su popularidad explotó tras quedar segundo en las 500 Millas de Indianápolis en mayo. De no haber perdido con Josep Newgarden en la última vuelta, O'Ward se hubiera convertido en el primer mexicano en ganar “El Espectáculo Más Grande de las Carreras” para convertirse en una leyenda en su país.