Participar en realities, una opción para Lino Muñoz

El atleta de alto en rendimiento en México también ha encontrado en los realities shows un aliado que les beneficia en popularidad y, como consecuencia, en lo económico. Lino Muñoz forma parte de esta experiencia. El badmintonista ha participado en dos temporadas y todo cambió.

“Acepté, no con la intención de ganar el programa, era para darme a conocer, generar un poco más de seguidores y me ayudó bastante. Salí y fue diferente. Por el boom mediático, surgieron varias cosas [patrocinadores] que me ayudaron a seguir con mi proceso a Juegos Panamericanos de Lima 2019 y después a Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, compartió, en exclusiva, para EL UNIVERSAL Deportes.

A lo largo de ocho temporadas de Exatlón, han competido más de 50 atletas de alto rendimiento. Muñoz estuvo en la segunda (2018-2019) y la segunda de All Stars (2023), con situaciones diferentes. En su primer “sí” fue para apoyarse en su proceso rumbo a Tokio, y el segundo fue pensando en su futuro.

“Mi enfoque era diferente, no solamente por el tema de la beca”, dijo.