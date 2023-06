Para sacar a México de la crisis, Jaime Lozano está en manos de sus chavos

Luego del duro revés (3-0) frente a Estados Unidos en la semifinal de la Nations League, Edson Álvarez, futbolista del Ajax, declaró “querían un cambio generacional ¿no?, ahí lo tienen. Ahora deben ser pacientes”.

Desde el Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana vive una de sus peores crisis en la historia y tras el inesperado y polémico cese de Diego Cocca, para comandar la Copa Oro ha llegado el que para muchos es el técnico mexicano ideal para el Tricolor: Jaime Lozano.

El técnico ganador de la medalla de bronce en Tokio 2020 se reencontrará con 10 futbolistas que dirigió en los pasado Juegos Olímpicos y todo parece indicar que el Jimmy se respaldará en ellos para enderezar el rumbo del conjunto nacional.

Alexis Vega y Diego Lainez son otros jugadores que estuvieron con él, pero que causaron baja de la lista definitiva; sin embargo, a ellos se suman futbolistas como Israel Reyes, Ozziel Herrera, Julián Araujo, Víctor Guzmán, Edson Álvarez, entre otros, que pueden fortalecer la idea de Lozano, quien llega como técnico interino para esta justa de la Concacaf.

“Los chavos me conocen y eso me da ventaja. He tenido dos años y medio al 70 por ciento de los jugadores. Hemos tenido un resultado muy bueno en Juegos Olímpicos, fueron dos años y medio de proceso”, declaró Jimmy en una charla con aficionados.

El objetivo de la Federación Mexicana de Futbol es formar y fortalecer al equipo que disputará la próxima Copa del Mundo 2026 y el exfutbolista es visto como una parte importante rumbo al Mundial que se disputará en casa.

Por ahora, la baraja de juveniles y jugadores cada vez más consolidados es amplia, y el surgido de los Pumas ha demostrado que puede y sabe trabajar proyectos jóvenes. El bronce en los Juegos Panamericanos 2019, el título del Preolímpico de la Concacaf 2020 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lo respaldan.