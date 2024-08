Para Efraín Juárez, la Liga MX no tiene exigencia

Para Efraín Juárez es difícil de explicar la situación que vive el futbol mexicano. Cada vez que alguien en Europa le pregunta sobre cómo están la Liga MX y la Selección de su país, en el campeón del mundo Sub-17 en 2005 resaltan las dudas, no sabe cómo explicar lo inexplicable, porque para él en México hay una “liga sin exigencia.

“Me preguntan mucho por lo de la abolición del ascenso y descenso… A veces me da vergüenza responder, porque la competencia, tanto arriba como abajo hace crecer a todo el mundo, desde directivos hasta jugadores; pero si dicen que no importa, que quedar último no merece un castigo, que hacer las cosas bien en segunda no merece un premio, es que en verdad estás haciendo mal todo esto”, menciona quien se dice está a punto de tomar el mando del Atlético Nacional de Colombia, después de varios años de trabajar en Europa como auxiliar.

Simplemente, continúa Juárez, “no hay exigencia en México y no es que el ascenso y descenso sea el único tema a tratar, pero es algo fundamental. Para qué desarrollas jugadores en tus fuerzas básicas, para qué traes buenos extranjeros, no importa nada de eso. Hoy solo cuatro o cinco equipos —América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres o Monterrey—, compiten, se exigen, los demás ¿para qué están?”, se pregunta indignado el mundialista en Sudáfrica 2010.

Es increíble que México sea “junto con Estados Unidos de las únicas Ligas sin ascenso y descenso en todo el mundo”.

Todo es una cadena de cuestiones que ha puesto al futbol mexicano en crisis, “por eso no hay oportunidad para los jóvenes. Sólo juegan dos mexicanos por equipos y estos son consolidados de 28 años para arriba, no debe ir por ahí”.

Con todo esto que rodea al futbol nacional, el jugador mexicano no debe ser señalado como principal culpable de la crisis, “todos tienen responsabilidad, pero es claro que las decisiones han sido equivocadas”.

