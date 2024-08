Dirigir en Europa es muy difícil para el latino: Efraín Juárez

Después de varios años de trabajar juntos, Efraín Juárez decidió separarse del técnico noruego Ronny Deila, con quien hizo dupla en Estados Unidos y Bélgica, y fue campeón con el New York City y entregó buenos resultados en el Standard de Lieja y el Brujas de la Liga belga. “Nos fue bien juntos, puedo presumir haber sido campeón en Estados Unidos. Me ofrecían seguir de auxiliar, pero creo que es momento de comenzar a volar solo. Hay proyectos que están cercanos a concretarse, aunque es difícil, complicado establecerse en Europa”, dijo, a la espera de que se confirme su contratación con el Atlético Nacional de Colombia.

Juárez busca oportunidades de mostrar lo aprendido, pero sabe que en el viejo continente es complicado no sólo para el técnico mexicano, sino para el latinoamericano: “[Marcelo] Gallardo no logró colocarse, dicen que tenía muchas ofertas, pero la realidad es que sólo encontró trabajo en Arabia, y ya se regresó. Fuera de los Pochettino, Simeone o el mismo Aguirre, es difícil colocarse en Europa, es un medio cerrado y no nos conocen”.

No se trata de sólo dirigir, “hay que gestionar, hablar varios idiomas, no sólo inglés, manejar un tema integral y claro, no tenerle medio a la cultura a la que te vas a enfrentar, que el frío no te derrote”, indicó el exjugador de Pumas.