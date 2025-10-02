Paola Morán, velocista olímpica mexicana, se une al Atlas como nutrióloga

Los clubes siempre buscan como poder impulsar a sus futbolistas, es por ello que el Atlas decidió incorporar a sus filas a Paola Morán como nutrióloga del primer equipo para este Apertura 2025 de la Liga MX.

Paola participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como en los de París 2024. Durante su participación en la justa nipona, la velocista mexicana alcanzó las semifinales de su prueba; mientras que en tierras parisinas compitió en los 400 metros.

A la par de su carrera olímpica, la atleta mexicana estudió la Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral en el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. De igual manera, siguió con su preparación académica en la Universidad Europea de Madrid, donde hizo la maestría en Entrenamiento y Nutrición Deportiva.

Con este amplio currículum académico, Morán vivirá su primera experiencia dentro de un club de futbol profesional, luego de haber vivido extraordinarios momentos en las pistas de tartán representando a México.

¿Quién es Paola Morán?

En sus primeros años, la atleta mexicana estuvo envuelta en otras ramas del atletismo como el salto de longitud, los 60 metros con vallas y los 75 metros planos estuvieron en sus inicios. En 2014 compitió en los 100 metros con vallas en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil de Atletismo, culminando en la sexta posición; de igual manera, estuvo en los 400m, donde logró terminar más alto.

Desde ese momento optó por centrarse en los 400 metros planos y en esa categoría consiguió una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.