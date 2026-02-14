Más Información

Pachuca vs Atlas EN VIVO - Jornada 6 - Clausura 2026 - Liga MX

Clásico Nacional: Aficionados de Chivas no dejan dormir a los futbolistas del América con fuegos artificiales

Edson Álvarez podría operarse y poner en riesgo su presencia con la Selección Mexicana

América va por su victoria 100 frente a las Chivas en el Clásico Nacional

Cristiano Ronaldo volvió a las canchas y anotó su gol número 926

La actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este sábado y los encargados de abrir el telón de la cartelera sabatina son los Tuzos del Pachuca que se miden al Atlas en el Estadio Hidalgo.

Con ocho unidades hasta ahora, el cuadro hidalguense se encuentra en la séptima posición de la clasificación, por lo que un triunfo podría permitirles escalar peldaños, aunque dependen de lo hecho por otros clubes.

Los de Pachuca vienen de vencer 2-0 a los Bravos de Juárez, un duelo apretado, pero que al final lograron conseguir un gran resultado para su causa.

Por su parte, los Rojinegros están un puesto arriba de su rival, con 10 puntos, por lo que también quieren sumar de a tres para así intentar meterse hasta el segundo puesto de la clasificación.

El cuadro de Guadalajara llega con dos victorias de forma consecutiva, por lo que su estado de forma es inmejorable, algo que también genera expectativa para este duelo.

Canal y horario del Pachuca vs Atlas

  • Canal: FOX One
  • Horario: 17:00 horas del centro de México

Pachuca vs Atlas EN VIVO MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 04:41 PM

Pachuca y Atlas se encuentran calentando en la cancha del Estadio Hidalgo

