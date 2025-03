Pablo Bennevendo afirma que Pumas no se confiará ante el Monterrey; “Esperamos a un equipo fuerte que venga con todo” El defensa lateral derecho reconoció que, a pesar de que los Rayados no atraviesan por su mejor momento, no serán un rival sencillo por la calidad de futbolistas con los que cuenta Martín Demichelis

FOTO: MIGUEL FLORES / EL UNVERSAL - Pablo Bennevendo afirma que Pumas no se confiará