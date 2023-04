Pablo Aguilar y la eliminación ante Pumas en 2020: Pasaron cosas en el vestuario

Pablo Aguilar, exjugador de Cruz Azul, asegura que pasaron "cosas extrañas" en aquella semifinal de vuelta del torneo Guardianes 2020. Desde que un directivo se metió al vestidor hasta el cambio de estrategia media hora antes de que comenzara el partido.

La Máquina venía de golear 4-0 en la ida a los Pumas y en el partido de vuelta, los Celestes perdieron por el mismo marcador, quedando eliminados y con Robert Dante Siboldi destituido.

En entrevista para el podcast Monstruo Azul de Miguel Ángel Briseño, el exdefensor de Cruz Azul, aseguró que un directo entró a los vestidores y alteró la alineación media hora antes de que comenzará el partido en Ciudad Universitaria.

"En su momento estaba un directivo que supuestamente trató de calmar, pero bueno, no sé qué quiso hacer, no saben lo que pasa adentro. Teníamos un estilo de juego que habíamos hecho en el primer partido. Después vinieron y cambiaron el segundo. Fueron detallitos que no quiero entrar en esos detallitos, pero pasaron cosas en el vestuario que se cambió de la forma en la que íbamos a jugar a media hora antes del partido. Desequilibró un poco al equipo", señaló en el podcast.

Sobre la pregunta si se metió un directivo al vestidor, Aguliar aseguró que sí: "¿Qué se metió? sí, se metió", exclamó entre risas y agregó: "Se metió y ahí lo dejamos".

El ahora jugador del Sportivo Luqueño, recordó que esa vez, se les trató de vendidos, pero aseguró que el tema de las llamadas a jugadores, nunca pasó: "Nos trataron de vendidos, que inclusive que hubo jugadores que le habían llamado, todo es mentira... Queríamos llegar a instancias más fuertes, porque manchar la reputación o el trabajo de un jugador, no se vale".

Una humillación que fortaleció a Cruz Azul

Pablo Aguilar aseguró que esa derrota les dolió mucho y que, a raíz de esa mala noche en el Pedegral, se volvieron más fuertes y unidos que nunca. Ya que un torneo después, Cruz Azul levantaría el trofeo.

"Dolió a todos. A nosotros en ese momento, porque ese era más o menos una base de lo que teníamos de grupo. Esa misma base, era la que salió campeón después. Ese partido fue clave para que nosotros pudiéramos salir campeones. Después de ese partido, el grupo estaba muy unido, en el grupo no se metía con nadie, el grupo estaba muy fuerte. Eso fue una base muy importante. Los compañeros se entregaron en las prácticas, en los partidos al cien".

Pablo Aguilar

Aguilar aceptó la culpa no fue solo de Siboldi, quién era técnico en ese momento de Cruz Azul, ya que ellos entraron confiados y se tardaron en reaccionar en el terreno de juego.

"Lo culparon a él (Robert Dante Siboldi), él no tenía tanta culpa. Mejor lo dejamos así al aire, pero no era culpa de él, fueron otras cuestiones que digamos. Chuy estaba fuera (se le detectó Coronavirus), si te falta el capitán, el referente, golpea un poquito, pero no voy por eso que no pudimos sacar ese compromiso. Nosotros ya pensábamos en la final".

