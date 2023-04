Baca: “El día que tenga que partir, me voy con la cabeza en alto"

Tras 9 años de vestir la playera Celeste, Rafael Baca no se ve en otro equipo que no sea Cruz Azul, institución que ama y en la que asegura que ha dejado todo en el terreno de juego.

Al mediocampista cementero, le quedan seis meses de contrato y espera que tanto el cuerpo técnico como la directiva, lo renueven por un tiempo más. En caso de que no fuera así, Baca asegura que se va con la cabeza en alto.

“Estoy agradecido por aún continuar aquí. Amo a Cruz Azul. Llevo muchos años aquí y el día que tenga que partir, me voy con la cabeza en alto. Sé que cada que me toca entrar, doy lo máximo”, aseguró el jugador celeste en conferencia de prensa.

Actualmente, el jugador de Cruz Azul vive una etapa diferente. De ser titular, ha pasado a la banca. A pesar de los pocos minutos que ha tenido en este certamen, no pierde la fe que su trabajo del día a día dará frutos.

Lee también: Natalia Mauleon reconoce que en la Liga MX Femenil, falta mucho por hacer

“Me encuentro muy bien. Es una experiencia nueva para mi, estoy aprendiendo mucho. Trato de estar lo mejor posible para exigir al compañero que está en mi posición. Todos estamos trabajando de la misma manera así que disfrutarlo cada momento, sabiendo que ahora estamos del otro lado apoyando y tratando de estar lo mejor posible para cuando el cuerpo técnico me ocupe, responder”.

Sobre los abucheos contantes que ha sufrido por parte de la afición de Cruz Azul, el jugador de 33 años, asegura que todo el tiempo trabaja la parte mental y eso lo ha mantenido al margen.

“Obviamente, es un reto. Al final del día, llevo muchos años en la institución, he trabajado la parte mental mucho antes desde que llegara a Cruz Azul. Trabajando, como lo sigo haciendo ahora. Lo importante es el grupo, la institución. En el futbol es así, en algunas partes o con algunos técnicos hay una forma de juego base en otras no. Algunos van a decir ‘esta persona lo hace bien o lo hace mal’. Lo importante es el grupo, el trabajar y estar preparado. Es la forma como me mantengo al margen”.

Finalmente, Rafael Baca detalló que hoy se enfoca a motivar al equipo, a los canteranos y a estar bien físicamente para cuando lo necesiten en el campo.

“Estoy viviendo otra etapa. Hoy me toca estar fuera de la cancha. Eso me ha ayudado ha aprender cosas nuevas que no vivía. Es importante también estar del otro lado. Ahí puedo motivar a mis compañeros a que sigan trabajando. También motivar a los jóvenes a que sigan trabajando, que transciendan, que quieran salir a Europa. Para mi eso es muy importante. Siempre que puedo darles un consejo para bien”.