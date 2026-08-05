Acostumbrado a competir bajo los reflectores y con la expectativa de un país sobre sus hombros, Osmar Olvera ha aprendido a convertir la presión en una de sus principales aliadas.

Los resultados obtenidos en los más recientes años lo han colocado entre los atletas más destacados de México y han hecho que, cada vez que se presenta en una competencia nacional o internacional, su nombre aparezca entre los principales candidatos a subir al podio.

Lejos de sentirse abrumado por esa responsabilidad, el clavadista ha trabajado —junto con su equipo— para afrontar las exigencias que acompañan al éxito. Con el paso del tiempo, ha entendido que las expectativas forman parte de su carrera y saber manejarlas es tan importante como el entrenamiento.

El medallista mexicano reconoció que la presión sigue presente en su día a día, pero aseguró que ha aprendido a convivir con ella hasta convertirla en un impulso.

“Con el paso de los años, he tenido que acostumbrarme a la presión y a que la gente espere mucho de mí. He aprendido a lidiar con eso y me he hecho amigo de la presión. Al final, nadie se exige tanto como yo mismo. Me gusta hacer las cosas de la mejor manera posible, trato de no pensar demasiado en las expectativas, pero —junto con mi equipo— trabajamos para que nos afecten lo menos posible”, señaló.

Parece ser que lo ha conseguido, porque ya es toda una estrella. Leobardo Vázquez Hernández

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