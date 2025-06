Oribe Peralta y Ruso Zamogilny se enganchan en redes por el Mundial de Clubes: "Eres un resentido"

Este verano los amantes del futbol han podido gozar del Mundial de Clubes con un nuevo formato, el cual ha generado opiniones divididas entre aficionados, futbolistas e incluso hasta los propios exjugadores han opinado del mismo, siendo Oribe Peralta y el Ruso Zamogilny los principales protagonistas de una acalorada discusión en redes sociales.

Desde hace un par de temporadas atrás, ha existido un disgusto por parte de los futbolistas ante el incremento de juegos que deben de disputar a lo largo de cada campaña, ya que cada vez son más competencias.

Uno de los futbolistas que recientemente se pronunció en contra del abultado calendario que enfrentan fue Raphinha, figura del Barcelona, quien aunque no esté disputando el Mundial de Clubes expresó su rechazo hacia el incremento de juegos que interfieren con sus descansos.

"Es una lástima renunciar a mis vacaciones para jugar algo que te obligan. En ningún momento le preguntaron a los jugadores", dijo en una entrevista el atacante brasileño.

Las palabras del ex jugador del Leeds United parecieron molestar al comentarista de TUDN, Damián Zamogilny, que publicó un mensaje muy controversial en su cuenta de X.

"Estos tipos comían una vez al día, salen de una favela donde crecieron sufriendo la pobreza y cuando están ganando millones les molesta jugar 3 pinches partidos en EEUU. Que locura. Pero así de incongruente es el ser humano. Para terminarla de cagar, él ni tuvo que jugarlo".

Para terminarla de cagar, él ni tuvo que jugarlo 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/9gXA8Kj0wQ — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) June 27, 2025

El argumento del exfutbolista argentino no le pareció lógico a Oribe Peralta, quien se dio a la tarea de responderle y hacerlo ver como un "resentido".

"Ah, entonces si sufriste de niño, ya no puedes descansar de adulto. Gran lógica, Ruso. No creo que haya olvidado su origen, simplemente no piensa vivir reventado para gustarle a ex jugadores resentidos. Lo que tú llamas ‘incongruencia’ se llama dignidad."

De acuerdo con estudios, los clubes de mayor nivel como Real Madrid, Manchester City, Barcelona y otras, pueden llegar a jugar más de 60 partidos en un año, algo que repercute a los futbolistas que pueden sumar una cantidad mayor si es que son seleccionados de su país.