Olympia pide que los aficionados de la lucha libre no hagan comentarios sexualizados; tacha ataques al físico de la mujer

Con 27 años de edad, Olympia, la mayor de las herederas del legado del Valiente, ha picado piedra dentro de la lucha libre femenil desde el año 2022.

La gladiadora ve como otro gran rival el aumento de la sexualización en el deporte que tanto ama, ya que algunos aficionados han estereotipado a las luchadoras por su atractivo físico, dejando de lado su dedicación en el ring. “La gente habla desde sus frustraciones. En ocasiones es mejor decirles que vean revistas para adultos, algunas personas sexualizan a las mujeres y tienen un estándar de cómo deberían lucir. Desafortunadamente, fuera de la empresa se han visto cosas que no van con la lucha libre femenil”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La esteta, quien compartió que recibe toda clase de comentarios sobre su apariencia en redes sociales, hizo un llamado a los seguidores, para detener los ataques en línea, que además de dañar el deporte, muestran su poca empatía y respeto a la figura de la mujer. “Cada lucha que tengo es una oportunidad para demostrar mi trabajo y que las mujeres también podemos hacer cosas que hacen los hombres. No está mal sentirse bien con una misma, pero no hay que llevarlo a la sexualización. Hay hombres que no respetan nada y ponen comentarios fuera de lugar, se olvidan que tienen madre, hijas o cualquier figura femenina en su vida”, añadió.

A raíz de estas situaciones, Olympia invitó a sus compañeras luchadoras de otras compañías a trabajar en equipo, dejando de compartir material en plataformas digitales que denigra su labor y permite las faltas de respeto. “Mis compañeras del CMLL y yo buscamos que la afición vea lucha libre, no únicamente un cuerpo y qué tanto enseñas en el ring. Pónganse a entrenar, no suban a ridiculizar la disciplina ya que le quita seriedad. Dense a respetar, demuestren que tienen las herramientas y no sean solamente un físico más”, finalizó Olympia.