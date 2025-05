Enrique Meza es una de las figuras más importantes del futbol mexicano, debido a su gran trayectoria como entrenador y a los títulos que ganó en los banquillos; por su parte, su carrera como jugador no fue tan brillante e incluso estuvo cerca de morir por un accidente que sufrió.

El "Ojitos" estuvo en el podcast de "El RePortero" conducido por Yosgart Gutiérrez, donde compartió algunas anécdotas sobre su paso como futbolistas y de entrenador, en la que destaca cuando sufrió un choque anafiláctico.

"Termino de entrenar adentro del estadio y me salgo a la canchita de afuera, le pedí a Raúl Cárdenas entrar al entrenamiento como jugador de campo, me mandó de extremo derecho. Iba corriendo por una pelota que se me adelantó y, cuando quería centrar,me encontré con una estaca que utilizaban para la cal, me hice una herida muy grande en la rodilla", recordó el ex técnico.

Después de ese accidente, un médico del Cruz Azul le aplicó una vacuna para el tétanos y penicilina, lo que ocasionó un choque anafiláctico que lo dejó a la orilla de la muerte.

"Me curaron, dejé de entrenar unos días y Raúl me dijo que, cuando estuviera bien, iba a jugar. Un día fui con el doctor de Cruz Azul a que me inyectara porque traía las anginas infectadas, me puso una inyección de tétanos y otra de penicilina:me dio un choque anafiláctico y casi me muero."

El propio Meza comentó que los médicos que lo atendieron a lo largo de las 5 semanas en el hospital, le enfatizaron que se salvó de milagro.

¿Cuántos títulos ganó Enrique Meza como entrenador?

Su retiro se dio a los 33 años, por lo que su carrera en el banquillo fue muy amplía, dirigiendo poco más de mil partidos. A lo larga de su etapa como entrenador consiguió conquistar cuatro títulos de Liga MX (3 con Toluca y una con Pachuca), también destacan dos Concachampions y la inolvidable Copa Sudamericana.