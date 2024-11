VIDEO: Enrique Meza reveló que regañó a Cuauhtémoc Blanco por pegarle a David Faitelson

Hace 21 años el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y el periodista deportivo David Faitelson protagonizaron uno de los momentos más recordados por los amantes del futbol, cuando el entonces jugador golpeó por la espalda al hoy conductor de Televisa.

Muchas cosas se han dicho desde entonces, Blanco se convirtió en político y Faitelson empezó a trabajar en la empresa donde dijo que nunca lo haría; sin embargo, al día de hoy siguen saliendo a la luz detalles de lo ocurrido ese día en Veracruz.

Lee también Liga MX: Jugador de Xolos de Tijuana tendrá juicio por agresión y podría ir a prisión

Esta vez, el exentrenador Enrique Meza apareció en el programa Faitelson sin Censura y reveló que tuvo una fuerte discusión con Cuauhtémoc por su agresión al periodista, quien confesó que el 'Ojitos' fue el único que se acercó a él para ver si estaba bien después del incidente.

“Hay que tratar siempre de hacer el bien. Le dije qué pasa, pues se me safó, me dijo, ¿Cómo se me safó, Cuauhtémoc, cómo crees’” declaró Meza.

Lee también Liga MX: ¿Qué necesitan Cruz Azul, Toluca, Tigres y Pumas para avanzar a semifinales?