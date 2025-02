Novak Djokovic se queja por la sanción impuesta a Jannik Sinner por dopaje; "Me parece muy injusto"

El serbio Novak Djokovic hizo público el malestar de "varios jugadores" por el desarrollo del caso de Jannik Sinner, que llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y aceptó una suspensión de tres meses que apenas afectará a su condición en el circuito ni a su temporada.

Sinner no se ausentará de ningún Grand Slam y no perderá su condición de número uno del mundo con esta sanción por el positivo por clostebol que le fue detectado en los controles antidopaje que le hicieron el pasado mes de marzo.

"He hablado con varios jugadores en el vestuario. No solo en los últimos días, también en los últimos meses. La mayoría no está satisfecha en cómo se ha llevado todo este proceso y no lo ven justo. Muchos creen que hubo favoritismo", dijo Djokovic en la rueda de prensa posterior al partido de dobles del torneo de Doha que disputó junto al español Fernando Verdasco.

Djokovic reconoce que da la sensación de que los principales jugadores tienen más posibilidades de defenderse en este tipo de situaciones y de, incluso, influir en las resoluciones.

"Da la sensación de que puedes influir en el resultado si eres un jugador destacado y tienes acceso a los mejores abogados y todo eso", apuntó el ganador de veinticuatro Grand Slam, y destacó situaciones que considera "extrañas".

"Sinner y Swiatek son inocentes, está demostrado. Sinner está suspendido tres meses a causa de algunos errores de miembros de su equipo que trabajan en la gira. Esto es algo que a mí y a otros jugadores nos parece extraño", añadió sobre el asunto, Novak Djokovic que comparó estos positivos y sus consecuencias con las de otros deportistas.

"Hemos visto los casos de Simona Halep y Tara Moore y otras menos conocidas que han luchado mucho tiempo por solucionar sus casos y que han sido suspendidas por largos períodos. Es hora de hacer algo y abordar el sistema porque es evidente que la estructura no funciona así", subrayó el serbio, que volvió en Doha a la competición tras la lesión que sufrió en el Abierto de Australia.

"Sinner y Swiatek eran números uno del mundo. Veremos qué sucede en el futuro, pero me parece muy injusto. Veremos lo que ocurre y la situación en otros casos de jugadores de nivel inferior", añadió sobre el asunto el serbio, actualmente séptimo de la clasificación ATP.

