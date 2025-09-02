Novak Djokovic avanza a semifinales del US Open; su siguiente rival es Carlos Alcaraz

El serbio Novak Djokovic derrotó este martes al estadounidense Taylor Fritz y se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá con el español Carlos Alcaraz.

Djokovic, ganador de 24 'Grand Slam' y actual número 7 del mundo, se deshizo de Fritz (número 4) con parciales de 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 24 minutos.

Con su clasificación de este martes, Djokovic habrá jugado las semifinales de los cuatro 'Grand Slam' de 2025.