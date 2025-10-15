Nicolás Larcamón enfrenta su primer Clásico Joven; ganarle al América puede cambiarle el año a Cruz Azul

Aún con el recuerdo glorioso de haber eliminado al América en la última Copa de Campeones de CONCACAF, Cruz Azul se prepara para un nuevo Clásico Joven en el estadio Olímpico Universitario. donde ganar puede impulsar al equipo para el desenlace del campeonato.

La última vez que Cruz Azul ganó un clásico en Liga MX fue hace un año, en el Apertura 2024, y más allá de lo que significa enfrentar al América, Nicolás Larcamón confesó que “la motivación más grande no es el rival, son nuestros colores, nuestra camiseta y nuestra gente. La ambición es ganar por lo que representa el partido para nosotros”.

La Máquina llega a este clásico ubicado en la cuarta posición de la tabla con 25 puntos, dos escalones por debajo de las Águilas y a cinco jornadas del cierre de la temporada regular, el estratega argentino asegura que una victoria en el clásico puede impulsarlos a pelear por el campeonato.

“Ganar es muy importante. El triunfo puede suponer una fuerza muy positiva para nosotros, ambicionamos el triunfo también por lo que puede significar en temas motivacionales, de convicción, de un montón de cosas que se pretenden para el desenlace del año, pero también lo encaramos con la inteligencia y la mesura de que no supone más que tres puntos”, agregó Larcamón en conferencia de prensa.

El técnico celeste tendrá su primer Clásico Joven con el respaldo de los triunfos sobre Guadalajara en el estadio Akron y contra Pumas en Ciudad Universitaria. Ahora, frente a André Jardine, busca cerrar de forma perfecta los enfrentamientos contra los principales rivales de la Máquina.

“Debemos mostrar nuestra mejor versión, estoy convencido que la clave tiene que ver con nosotros”, concluyó Larcamón.

Para este duelo, Cruz Azul tendrá equipo completo, a la espera de contar con el regreso de los futbolistas que fueron convocados a Selección.

