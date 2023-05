NFL: Sueña Isaac Alarcón que el cambio de posición le ayude a jugar en los Cowboys

El mexicano Isaac Alarcón, jugador de los Dallas Cowboys, dijo este miércoles que sueña con que el cambio de posición, de liniero ofensivo a defensivo, le permita ganarse la oportunidad de jugar en la temporada 2023 con el equipo.

"Cuatro años aquí hacen que ya no esté el nervio, conozco el proceso y disfruto lo que estoy viviendo. Mi sueño y principal objetivo es que con este cambio de posición mi país me vea jugar cada domingo y que yo pueda aportar todo lo que tengo a los Cowboys en esta temporada", dijo el jugador.

Alarcón llegó a Dallas en el 2020 por el "International Pathway Program" con el que la NFL busca talentos alrededor del mundo para que se abran camino en la liga.

En el 2021 participó en dos juegos de pretemporada como liniero ofensivo, sus actuaciones le permitieron permanecer en el equipo de prácticas el resto de la campaña.

En la pretemporada del 2022 arrancó como titular en el último partido de preparación ante los Seattle Seahawks, juego en el que fue utilizado como guardia izquierdo, luego de ello volvió a quedarse en el equipo de prácticas.

A principios de 2023 el nacido en Monterrey, Nuevo León, hace 24 años, firmó un contrato de reserva/futuro que le abrió la puerta para buscar un lugar entre los 53 integrantes que enfrentarán la temporada 2023, aunque el interés de Dallas es tenerlo como liniero defensivo, algo que le ha exigido ser más veloz.

"Lo más complicado ha sido subir mi nivel atlético, tuve que bajar de peso, ser más explosivo. Trabajar en el gimnasio con más peso, adaptarme a la nueva velocidad con la que se juega aquí. He tenido que bajar siete kilos. Estaba en 147 y ahora estoy en 140", indicó.

Alarcón compartió algunos de los cambios más significativos que ha tenido que hacer en esta transición.

"Debo aprender a usar mejor mis manos. Como liniero ofensivo te enfocas en que tus hombros y cadera nunca estén fuera de balance, como defensivo es lo opuesto porque tus hombros siempre deben ir hacia adelante; tengo que adaptarme a estos movimientos, pero mis entrenadores han sido muy pacientes, me han ayudado mucho".

El exjugador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México, incluso mencionó las bromas que le hacen sus compañeros de la línea ofensiva por el cambio de posición.

"Me dicen traidor, que no soy el mismo Isaac de antes, pero todo en broma porque la verdad es que me apoyan mucho todos ellos".