NFL: Denver vence a los Raiders en el comienzo de la Semana 10

La defensa de Denver rescató a los Broncos el jueves, en un apretado triunfo de 10-7 sobre los tambaleantes Raiders de Las Vegas, al capturar a Geno Smith seis veces para compensar las actuaciones irregulares de la ofensiva y los equipos especiales.

Los Broncos (8-2) poseen el mejor récord de la liga, pero no lo demostraron en una noche ventosa en las Montañas Rocosas.

Apenas superaron a los Raiders (2-7), quienes acaban de ceder en canje a su receptor principal Jakobi Meyers. Pese a todo, Denver ganó por séptima vez consecutiva en general y extendió su racha de victorias en casa a 10, la mejor de la NFL.

Lee también Revelan causa de muerte de Marshawn Kneeland; el jugador de los Cowboys se habría suicidado tras persecución policial

El gol de campo de 32 yardas de Wil Lutz con cinco segundos restantes en el tercer cuarto rompió un empate 7-7 y siguió al bloqueo de J.L. Skinner de un despeje de AJ Cole. Elló colocó a la deficiente ofensiva de Denver en la yarda 12 de Las Vegas.

Los Broncos perdieron dos yardas en tres jugadas y Lutz, quien se quedó muy corto en un intento de 59 yardas anteriormente en el tercer cuarto, clavó su gol de campo en medio del viento para darle a Denver su primera ventaja.

La intercepción del esquinero Kyu Blue Kelly colocó a los Raiders en la línea de 45 yardas de Denver en los minutos finales, pero Daniel Carlson envió desviado a la derecha un intento de gol de campo de 48 yardas con 4:26 restantes, que habría empatado el duelo.

Los Broncos consumieron el resto del tiempo con una conducción metódica y finalmente terminaron arrodillándose en formación de victoria dentro de la línea de 20 yardas de los Raiders después de que Las Vegas se quedó sin tiempos muertos.

Lee también Marshawn Kneeland y la importancia de la salud mental; la muerte de su madre condenó su paz