NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 15?

Más Información
Cruz Azul y Gonzalo Piovi son víctimas de LOS MEJORES MEMES tras perder contra Flamengo en el Derbi de las Américas
La temporada regular de la NFL está llegando a su fin y los equipos siguen luchando por un lugar en playoffs. Algunos por tener un mejor sembrado, otros por evitar irse de vacaciones antes de tiempo. Este jueves, empieza la semana 15 y a continuación, te vamos a presentar los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.
Dentro de los partidos más destacados está el cruce divisional entre Ravens y Bengals, el choque entre dos candidatos de la Americana como Bills y Patriots, así como el juego entre Packers y Broncos. En la Nacional, también destaca el partido entre Detroit y Los Ángeles Rams.
Lee también Cruz Azul y Gonzalo Piovi son víctimas de LOS MEJORES MEMES tras perder contra Flamengo en el Derbi de las Américas
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMANA 15 DE LA NFL?
Jueves 11 de diciembre
- Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers - a las 19:15 horas por FOX Sports
Domingo 14 de diciembre
- Cleveland Browns vs Chicago Bears - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals - a las 12:00 horas por FOX Sports
- Arizona Cardinals vs Houston Texans - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- New York Jets vs Jacksonville Jaguars - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs - a las 12:00 horas por ViX
- Buffalo Bills vs New England Patriots - a las 12:00 horas por FOX Sports
- Washington Commanders vs New York Giants - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- Las Vegas Raiders vs Philadelphia Eagles - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
- Green Bay Packers vs Denver Broncos - a las 15:25 horas por Canal Nueve
- Detroit Lions vs Los Ángeles Rams - a las 15:25 horas por FOX Sports
- New Orleans Saints vs Carolina Panthers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass
- Indianapolis Colts vs Seattle Seahawks - a las 15:25 horas por FOX Sports
- Tennessee Titans vs San Francisco 49ers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass
- Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys - a las 19:20 horas por ESPN y Disney+
Lunes 15 de diciembre
Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers - a las 19:15 horas por ESPN y Disney+
Lee también ¿Qué pasó con los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca? Preventa desata furia de aficionados
Noticias según tus intereses
[Publicidad]