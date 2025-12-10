Más Información

NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 15?

Cruz Azul y Gonzalo Piovi son víctimas de LOS MEJORES MEMES tras perder contra Flamengo en el Derbi de las Américas

Cruz Azul no puede contra el Flamengo y cae en la Copa Intercontinental

El insólito error de Gonzalo Piovi que costó el gol de Flamengo contra Cruz Azul

¿Qué pasó con los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca? Preventa desata furia de aficionados

La temporada regular de la está llegando a su fin y los equipos siguen luchando por un lugar en playoffs. Algunos por tener un mejor sembrado, otros por evitar irse de vacaciones antes de tiempo. Este jueves, empieza la semana 15 y a continuación, te vamos a presentar los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.

Dentro de los partidos más destacados está el cruce divisional entre Ravens y Bengals, el choque entre dos candidatos de la Americana como Bills y Patriots, así como el juego entre Packers y Broncos. En la Nacional, también destaca el partido entre Detroit y Los Ángeles Rams.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMANA 15 DE LA NFL?

Jueves 11 de diciembre

  • Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers - a las 19:15 horas por FOX Sports

Domingo 14 de diciembre

  • Cleveland Browns vs Chicago Bears - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals - a las 12:00 horas por FOX Sports
  • Arizona Cardinals vs Houston Texans - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
  • New York Jets vs Jacksonville Jaguars - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs - a las 12:00 horas por ViX
  • Buffalo Bills vs New England Patriots - a las 12:00 horas por FOX Sports
  • Washington Commanders vs New York Giants - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Las Vegas Raiders vs Philadelphia Eagles - a las 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Green Bay Packers vs Denver Broncos - a las 15:25 horas por Canal Nueve
  • Detroit Lions vs Los Ángeles Rams - a las 15:25 horas por FOX Sports
  • New Orleans Saints vs Carolina Panthers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass
  • Indianapolis Colts vs Seattle Seahawks - a las 15:25 horas por FOX Sports
  • Tennessee Titans vs San Francisco 49ers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass
  • Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys - a las 19:20 horas por ESPN y Disney+

Lunes 15 de diciembre

Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers - a las 19:15 horas por ESPN y Disney+

Lee también

