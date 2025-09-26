El quarterback Brock Purdy regresará esta semana como titular de los 49ers de San Francisco después de perderse los últimos dos encuentros debido a una lesión en un dedo de un pie.

Purdy participó completamente en la práctica el viernes por primera vez desde que se lesionó en el partido inaugural de la temporada en Seattle y no se identifica más como lesionado para el encuentro del domingo, en casa contra los Jaguars de Jacksonville.

"Se veía bien. Pudo hacer mucho más que la semana pasada", dijo el entrenador Kyle Shanahan. "Mejoró mucho cada día".

Shanahan dijo que el equipo tenía la esperanza de que Purdy regresara esta semana después de practicar de manera limitada la anterior. Estuvo limitado nuevamente el miércoles y jueves, pero pudo asumir más trabajo y ahora tiene autorización para jugar.

"Se podía notar que iba en esa dirección", dijo Shanahan. "Mientras se despertara hoy sintiéndose bien, lo esperábamos".

Inicialmente, Purdy se lesionó el dedo del pie en la primera mitad del compromiso contra los Seahawks, pero pudo jugar a pesar de la lesión. Completó 26 de 35 pases para 277 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones y lideró una serie de anotación para ganar el encuentro.

El dolor empeoró después del partido y Purdy se sometió a una resonancia magnética, la cual mostró que tenía una lesión descrita como similar a un esguince del dedo gordo pero que no requiere cirugía, a diferencia del problema que padece el mariscal de campo de Cincinnati, Joe Burrow, que lo podría marginar durante tres meses.

Mac Jones ganó los dos duelos que jugó de inicio en ausencia de Purdy. Lanzó para 563 yardas con cuatro touchdowns y una intercepción en las victorias sobre Nueva Orleans y Arizona.

Jones también estuvo limitado por tercer día consecutivo con una lesión de rodilla y aparece como cuestionable para el partido.

El receptor Jauan Jennings regresó a entrenar el viernes por primera vez en dos semanas y aparece en el reporte como cuestionable. El receptor Ricky Pearsall también está cuestionable con una lesión en la rodilla, pero dijo a principios de la semana que jugará.

El esquinero Renardo Green se perdió la práctica del viernes después de estar limitado a principios de la semana y es cuestionable, junto con el liniero ofensivo Connor Colby, quien jugó a pesar de una lesión en la ingle la semana pasada.

El receptor Jordan Watkins (pantorrilla) y el tackle defensivo C.J. West están fuera para el encuentro.

Bosa se somete a cirugía

El ala defensiva estrella Nick Bosa se sometió a cirugía el viernes después de romperse el ligamento cruzado anterior derecho el pasado domingo.

Bosa se perderá el resto de la temporada, pero Shanahan dijo que no hubo daño en los otros ligamentos o menisco de Bosa y le informaron que la cirugía salió bien.

"Esta fue una de las cirugías más limpias que alguien me haya descrito", dijo. "Así es como escuché que fue la cirugía hoy también".