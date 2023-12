NFL: ¿A qué hora y por donde ver los partidos del domingo 17 de diciembre?

Cada vez falta menos para el final de la temporada regular en la NFL y todavía hay mucho en juego. La semana 15 comenzó con una paliza de los Raiders a los Chargers, pero este sábado y domingo continúa la acción.

Hay duelos atractivos como Cowboys vs Bills, otros más parejos como Giants vs Saints y algunos más disparejos como San Francisco vs Arizona; sin embargo, el juego estelar de domingo por la noche será entre Ravens y Jaguars en una lucha de mariscales de campo que darán que hablar en la postemporada.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DEL DOMINGO?

ATLANTA FALCONS VS CAROLINA PANTHERS

- HORA: 12:00 hrs

- TRANSMISIÓN: NFL Game Pass

CHICAGO BEARS VS CLEVELAND BROWNS

- HORA: 12:00 hrs

- TRANSMISIÓN: NFL Game Pass

TAMPA BAY BUCCANEERS VS GREEN BAY PACKERS

- HORA: 12:00 hrs

- TRANSMISIÓN: Afizzionados

NEW YORK JETS VS MIAMI DOLPHINS

- HORA: 12:00 hrs

- TRANSMISIÓN: FOX Sports

NEW YORK GIANTS VS NEW ORLEANS SAINTS

- HORA: 12:00 hrs

- TRANSMISIÓN: NFL Game Pass

HOUSTON TEXANS VS TENNESSEE TITANS

- HORA: 12:00 hrs

- TRANSMISIÓN: NFL Game Pass

KANSAS CITY CHIEFS VS NEW ENGLAND PATRIOTS

- HORA: 12:00 hrs

- TRANSMISIÓN: FOX Sports

SAN FRANCISCO 49ERS VS ARIZONA CARDINALS

- HORA: 15:05 hrs

- TRANSMISIÓN: FOX Sports

WASHINGTON COMMANDERS VS LOS ÁNGELES RAMS

- HORA: 15:05 hrs

- TRANSMISIÓN: FOX Sports

DALLAS COWBOYS VS BUFFALO BILLS

- HORA: 15:25 hrs

- TRANSMISIÓN: Canal Nueve

BALTIMORE RAVENS VS JACKSONVILLE JAGUARS

- HORA: 19:20 hrs

- TRANSMISIÓN: ESPN y Star+

