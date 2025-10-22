NBA: No hay claros favoritos al título esta temporada

Ayer empezó una nueva temporada en la NBA, con el debut del Thunder de Oklahoma City (campeón defensor) y dos candidatos a arrebatarle la corona, como los Warriors de Golden State y los Lakers de Los Ángeles; sin embargo, a 82 juegos de distancia para el comienzo de los Playoffs, no hay un claro favorito para llevarse el trofeo Larry O’Brien.

Mark Tatum, director de operaciones de la NBA, destacó el nivel de competitividad que hay en la Liga desde hace varios años, ya que —de 2020 a la fecha— seis equipos distintos han sido campeones.

“Esto marca una nueva era para nuestra Liga, ya que en las últimas seis temporadas hubo seis campeones distintos. Este año, más que nunca, no hay un favorito para ganar”, confesó.

Además, remarcó el crecimiento internacional de la NBA, siendo esta una temporada récord, con 135 jugadores de 43 países fuera de Estados Unidos, incluida una cifra inédita de 71 europeos.