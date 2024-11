NBA multa con 25 mil dólares a Doc Rivers por criticar a los árbitros pese a tener razón

La NBA le impuso este domingo una multa de 25 mil dólares a Doc Rivers, entrenador de los Milwaukee Bucks, por cargar contra los árbitros del partido ante los Charlotte Hornets pese a que los colegiados reconocieron posteriormente que se equivocaron en la crucial jugada que criticó el técnico.

Tras un final muy polémico, los Hornets vencieron este sábado por 115-114 a los Bucks que lidera Giannis Antetokounmpo.

Una controvertida decisión arbitral fue motivo de crítica de Rivers en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador de Milwaukee recordó que en el anterior partido ante Detroit también sufrieron una falta en los últimos segundos que no parecía (en ese caso Ron Holland falló los dos tiros libres para los Pistons y el encuentro se fue a la prórroga).

"Son dos partidos seguidos en los que, en la jugada final, hay una decisión incorrecta. LaMelo se cayó, simplemente se cayó. Nadie estaba cerca, se resbaló solo", opinó.

"En Detroit tuvimos suerte porque (Holland) falló los dos tiros libres. Esta noche LaMelo Ball metió los tiros libres y claramente no hubo falta. Cuando ves el vídeo, al árbitro que lo pita le tapa uno de nuestros jugadores. No puedes adivinar en el final de un partido", añadió.

El técnico también criticó el doble rasero en cuanto a las faltas que le pitan a los Bucks y las, que en su opinión, no son señaladas cuando es Giannis quien ataca. Además, recalcó el desequilibro entre los 21 tiros libres que tuvieron los Hornets (metieron 18) y los 11 de los Bucks (anotaron 5).

"Giannis tuvo solo un tiro libre. Si miras cuando Giannis hizo un mate (en el último cuarto), el equipo entero (de Charlotte) le hizo falta. El equipo entero. Y no hubo falta. Giannis ataca la canasta porque es poderoso y le pueden dar en el brazo, en la cara... Y como sigue, no recibe el crédito por el contacto que está creando. Giannis estuvo en la pintura todo el partido. Que alguien me explique cómo tuvo solo un tiro libre", argumentó.

"Al final, conseguimos el cambio que queríamos, teníamos a Giannis sobre LaMelo. Nuestro hombre más grande y uno de los mejores defensores de la liga. Y nos pitan una falta fantasma. Estos errores no pueden suceder", aseguró.

