NBA en México: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el juego entre Dallas Mavericks y Detroit Pistons?

Este sábado la Arena Ciudad de México se vestirá de manteles largos para recibir, una vez más, a la NBA en México. Con el duelo entre los Mavericks de Dallas y los Pistons de Detroit, la mejor liga de baloncesto en el mundo tendrá su partido número 34 en México, la mayor cifra de partidos fuera de Estados Unidos y Canadá, y los aficionados mexicanos ya están listos para disfrutar de lo mejor de deporte ráfaga.

En este inicio de temporada, dos grandes equipos visitan la Ciudad de México una vez más, ya que los Mavericks disputarán su octavo partido en México, mientras que los Pistons jugarán por tercera vez en suelo mexicano.

¿CÓMO LLEGA CADA EQUIPO AL JUEGO EN CIUDAD DE MÉXICO?

A falta de que disputen un partido más este miércoles antes de viajar a la Ciudad de México, tanto Dallas como Detroit no tienen récord ganador por el momento.

Los Mavericks (1-3) han perdido contra los Spurs de San Antonio, los Wizards de Washington y el Thunder de Oklahoma City, y solamente han vencido a los Raptors de Toronto.

Por su parte, los Pistons (2-2) han perdido contra los Bulls de Chicago y los Cavaliers de Cleveland, pero derrotaron a los Celtics de Boston y a los Rockets de Houston.

Para este partido, la NBA anunció que se acabaron los boletos para la Arena CDMX, por lo que se espera una auténtica fiesta por el Día de Muertos.

Se acabaron los boletos para el NBA México City Game 2025 / Foto: NBA México

A continuación, te presentamos cuándo y dónde ver el partido de la NBA en México.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL NBA MÉXICO CITY GAME 2025?

Horario: 20:00 horas

20:00 horas Televisión: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estadio: Arena CDMX

