Durante el partido de la Liga de Expansión MX entre el Tepatitlán y el Tlaxcala FC, el narrador de dicho encuentro realizó un comentario sobre Joao Maleck que generó controversia en redes sociales.

Al minuto 80, el delantero mexicano, culpable de homicidio en 2019 tras un accidente automovilístico sobre una pareja de recién casados, cometió una falta la cual le valió recibir la tarjeta amarilla.

Jajajaja @josemagarrido diciendo “Maleck se quedó sin frenos y le sacan la tarjeta amarilla” en el partido del Tepatitilan contra Tlaxcala JAJAJAJJAA pic.twitter.com/f7q9wuTIdX — Salinas Corleone (@bettercallsalis) April 15, 2023

El cronista José María Garrido, de manera irónica, comentó "Maleck se quedó sin frenos y le sacan la tarjeta amarilla, le presentan un cartón preventivo por la dura entrada" a lo que el comentarista de la transmisión replica: "No nos digas Chema, no nos digas, estás viendo y no ves".

¿QUÉ PASÓ CON JOAO MALECK?

El 23 de junio de 2019, Joao Maleck protagonizó un accidente automovilístico en el cual arrolló a una pareja de recién casados que fallecieron en el momento del impacto. Por dicho incidente, el futbolista fue sentenciado culpable por homicidio imprudencial con una condena a tres años, ocho meses y quince días de prisión.

