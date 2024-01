Nahuel Guzmán contó cómo se convirtió en amigo de Lionel Messi

Cada vez es más común ver a futbolistas en activo o retirados contar anécdotas inéditas en podcasts propios o de compañeros de profesión. Recientemente, Nahuel Guzmán, el portero estrella de Tigres, abrió un canal para compartir sus experiencias y en la emisión más reciente del mismo, confesó cómo conoció al astro argentino Lionel Messi.

Con el comediante Adrián Marcelo y Fernando Suárez Serna como invitados en un programa especial donde reaccionaron en vivo al partido entre Tigres y León, el guardameta rosarino recordó la primera vez que supo de la existencia de la 'Pulga', a quien visitó en diciembre de 2023 después de perder la final contra el América.

"Con Lio pasó algo muy loco. Estábamos en una concentración sub 17. Era súper chico y me había levantado a ver el partido de la Copa del Mundo Corea-Japón en 2002. Estábamos en el predio de Ezeiza, donde entrenan las selecciones argentinas, nos levantamos a las 2 o 3 de la mañana y Miguel Tojo, uno de los entrenadores, nos dice: 'Me hablaron de un chico que se fue a jugar a Barcelona, Leo Messi', ahí fue la primera vez que escuché su nombre para la Selección" relató Nahuel.

El 'Patón' contó que el capitán campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 jugaba con categorías mayores a la suya y que, amigos de Nahuel, fungían como "sus guardaespaldas", debida a la corta estatura del jugador del Inter Miami.

Finalmente, agregó que la primera vez que compartieron plantel fue gracias a Gerardo Martino, quien fue entrenador de la Albiceleste y dirigió a Guzmán en Newell's Old Boys y lo llamó a la Selección Argentina en 2014. Años más tarde, Nahuel fue convocado por Jorge Sampaoli para jugar la Copa del Mundo Rusia 2018, aunque no jugó un solo minuto.

