Nahuel Guzmán arremete contra Televisa: “No pasan las repeticiones contra su equipo”

El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, está envuelto en una nueva polémica debido a las declaraciones que hizo respecto a la repetición de la final de América y Tigres donde las Águilas se proclamaron campeones en el Apertura 2023.

Guzmán señaló que la Televisa, empresa dueña del club azulcrema, no pasa las repeticiones polémicas donde el perjudicado es América.

“Hay algunos canales que no pasan las repeticiones de las dudosas en contra de su equipo no las pasan. Es algo que no lo digo yo, se ve, no estoy descubriendo nada”, señaló Nahuel en un podcast.

Lee también Carlo Ancelotti reconoce que se equivocó en el equipo titular: "Con el primero que tenía que enfadarme, era conmigo mismo"

El portero argentino contó que días después de perder la final vio el juego donde se percató que una jugada dudosa no aparecía.

“Hay una jugada que la vi el otro día cuando vi la repetición, me estuve castigando, vi ese resumen de 60 minutos donde no pasan las repeticiones de las jugadas en contra de alguno de los equipos”, reiteró Guzmán.

Nahuel específicamente se refirió a una jugada donde el portero de América, Ángel Malagón hizo una acción en el área que les podría perjudicar en el marcador.

“Hay una jugada antes de que termine el tiempo reglamentario hay un pase para atrás de un jugador de América, Malagón la agarra con el pie y como no tenía pase la agarra con la mano y nadie dijo nada”, contó ‘El Patón’.

¿TELEVISA NO PASA LAS REPETICIONES CONTRA AMÉRICA?

👀👀👀👀👀

…

Nahuel Guzmán siendo Nahuel Guzmán 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/irTtefnLSo — W Deportes (@deportesWRADIO) January 20, 2024

Lee también Selección Mexicana de Hockey logra triunfo histórico en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno