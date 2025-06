Nahuel Guzmán bromea sobre los grandes de la Liga MX y se burla del Cruz Azul; "Hay equipos que no tienen estadio"

Mientras los Rayados de Monterrey están buscando su pase a los octavos de final del Mundial de Clubes, su acérrimo rival, los Tigres, están de pretemporada en Estados Unidos de cara al torneo Apertura 2025. Allí, Nahuel Guzmán volvió a robarse los reflectores por sus declaraciones polémicas, esta vez contra los cuatro grandes del futbol mexicano.

En entrevista con el podcast 3 en la banca, el portero de Tigres respondió con ironía cuáles son los grandes de la Liga MX, dejando a un lado a América, Chivas, Pumas y al Cruz Azul.

"Tigres, Puebla, Tijuana, Morelia y Mazatlán" respondió Nahuel, provocando las risas de los entrevistadores, que le preguntaron cuál sería la comparación de Boca Juniors, uno de los más grandes del futbol argentino, en la Liga MX.

"Tigres es Boca, el tema de la grandeza no solamente tiene que ver con títulos sino con la historia de cómo se televisaban a los equipos cuando comenzaban las transmisiones de futbol" explicó el Patón, que la temporada pasada cumplió más de 500 partidos bajo los tres palos auriazules.

Al expandirse en el tema, aprovechó para dejarle una indirecta a la Máquina: "esa grandeza hoy habría que medirla de otra forma también, porque dentro de esos equipos grandes que mencionan ustedes, hay equipos que no tienen estadio".

¿POR QUÉ SE FUE VELJKO PAUNOVIC DE TIGRES?

Actualmente los Tigres son dirigidos por Guido Pizarro, parte fundamental de la era dorada del club como jugador y quien tomó el lugar del estratega serbio Veljko Paunovic, de quien se rumora que dejó la institución regiomontana por culpa de los referentes del equipo como Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac y el propio Pizarro. Sin embargo, el portero felino aseguró que fue un tema de falta de conexión con la afición.

"No creo que haya sido una mala relación, al contrario, desde el primer minuto nos pusimos a disposición de su estilo de juego y por otro lado, creo que tal vez había algo que tenía que ver con la gente y el que vino alguna vez, a la gente de Tigres podía escuchar que a lo mejor había faltado algo de feeling con la gente. No sé qué fue, no lo podría explicar porque me cuesta pensar como aficionado" concluyó.

