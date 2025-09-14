Muy rápido llegó la revancha del SB LIX

Siete meses después del triunfo contundente de los Eagles de Filadelfia en el Caesars Superdome contra los Chiefs de Kansas City, los dos mejores equipos de la NFL vuelven a verse las caras, en un juego que corresponde a la semana 2 de la temporada pero con sabor a revancha.

A Patrick Mahomes y compañía le convirtieron el sueño del tricampeonato en una pesadilla de la cual aún no logran despertar, menos después de la sorpresiva derrota en São Paulo contra los Chargers de Los Ángeles en su primer partido de esta nueva campaña. Los Chiefs (0-1) cayeron por 27-21 en la Arena Corinthians y por primera vez en los últimos años, las dudas sobre su dominio en el Oeste de la Conferencia Americana cobraron vida. Pat Mahomes lanzó para 258 yardas y un touchdown, también con presencia en el juego terrestre con 57 yardas y una anotación propia. Contra Filadelfia, se enfrentará a una defensa que lo capturó en seis ocasiones en el pasado juego por el título. Ahora los recibe como vigentes campeones en Arrowhead Stadium, con el cuchillo entre los dientes y sed de venganza.

Los Eagles (1-0) confirmaron su candidatura al bicampeonato con la sufrida victoria de 24-20 sobre los Cowboys de Dallas, con un Jalen Hurts eficiente con 19 de 23 pases para 152 yardas y 62 por la vía terrestre, acompañados por dos touchdowns en 14 acarreos. Junto a Saquon Barkley y Jahan Dotson, buscarán echarle limón a una herida aún abierta a un equipo que aspira a mantener viva su dinastía. La rivalidad entre estos dos conjuntos está en su mejor momento, con el recuerdo del Super Bowl LIX muy fresco y un balance histórico de seis victorias cada uno.

Quien gane no solo tomará la ventaja en el historial, dejará un mensaje claro al resto de la NFL de que van por el Vince Lombardi.