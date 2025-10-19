Mundial Sub-20 - FINAL - Argentina vs Marruecos - EN VIVO

Más Información
Julián Quiñones firma hat-trick y supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo de la Saudi Pro League
La final del Mundial Sub-20 promete ser un duelo vibrante entre dos selecciones que han sorprendido por su solidez, talento joven y determinación.
Argentina, con una rica historia en la categoría, busca reafirmar su hegemonía con una nueva generación que ha demostrado carácter y calidad en cada instancia del torneo.
Marruecos, por su parte, continúa escribiendo una historia dorada para el fútbol africano, alcanzando su primera final en esta categoría con un juego disciplinado y una defensa casi impenetrable.
La final se perfila como un choque de estilos: la posesión y creatividad de Argentina frente a la disciplina y contundencia de Marruecos. Más allá del resultado, el encuentro será una celebración del talento juvenil y una vitrina para futuras estrellas del fútbol mundial.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
MIN 45 FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Argentina se salvó en la recta final de recibir el tercero
MIN 38 MARRUECOS CONTROLA EL PARTIDO
Argentina no encuentra la forma de anotar el tanto del descuento
MIN 28 GOOOL DE MARRUECOS
Yassir Zabiri, la gran estrella marca el segundo para el equipo africano
MIN 15 ASÍ LA CELEBRACIÓN DEL GOL
MIN 11 GOOOOL DE MARRUECOS
En una jugada de tiro libre, Marruecos manda el balón al fondo
LOS 11 DE MARRUECOS
LOS 11 DE ARGENTINA
