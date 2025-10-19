Mundial Sub-20 - FINAL - Argentina vs Marruecos - EN VIVO

La final del Mundial Sub-20 promete ser un duelo vibrante entre dos selecciones que han sorprendido por su solidez, talento joven y determinación.

Argentina, con una rica historia en la categoría, busca reafirmar su hegemonía con una nueva generación que ha demostrado carácter y calidad en cada instancia del torneo.

Marruecos, por su parte, continúa escribiendo una historia dorada para el fútbol africano, alcanzando su primera final en esta categoría con un juego disciplinado y una defensa casi impenetrable.

La final se perfila como un choque de estilos: la posesión y creatividad de Argentina frente a la disciplina y contundencia de Marruecos. Más allá del resultado, el encuentro será una celebración del talento juvenil y una vitrina para futuras estrellas del fútbol mundial.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 45 FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Argentina se salvó en la recta final de recibir el tercero

MIN 38 MARRUECOS CONTROLA EL PARTIDO

Argentina no encuentra la forma de anotar el tanto del descuento

MIN 28 GOOOL DE MARRUECOS

Yassir Zabiri, la gran estrella marca el segundo para el equipo africano

MIN 15 ASÍ LA CELEBRACIÓN DEL GOL

MIN 11 GOOOOL DE MARRUECOS

En una jugada de tiro libre, Marruecos manda el balón al fondo

More angles of Yassir Zabiri's beautiful free kick to put Morocco ahead in the #U20WC final 🇲🇦 pic.twitter.com/4F4h23vu5J — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 19, 2025

LOS 11 DE MARRUECOS

Morocco U20 lineup in the U20 World Cup Final vs Argentina U20#U20WC pic.twitter.com/ABWQQhO4dw — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) October 19, 2025

LOS 11 DE ARGENTINA