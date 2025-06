El flamante estadio Lusail de Qatar fue testigo de la goleada 3-0 del Real Madrid al Pachuca en la Copa Intercontinental de la FIFA el pasado mes de diciembre. A medio año de aquel encuentro, Tuzos y Merengues se vuelven a ver las caras, ahora en Estados Unidos.

En un lapso de seis meses la situación de ambos clubes cambió de forma drástica, pues ambos llegan a la cita con un nuevo director técnico, respectivamente. Xabi Alonso fue presentado con el conjunto blanco tras la salida de Carlo Ancelotti y Jaime Lozano suplió la baja de Gustavo Almada del banquillo hidalguense.

“Es otro Madrid, con otro entrenador, otros jugadores”, mencionó el central argentino, Gustavo Cabral. “Sacamos conclusiones de que es un equipo muy fuerte, las grandes virtudes que tiene cada jugador; individualmente son muy buenos”.

Lee también América "pierde" en el Mundial de Clubes; Flamengo cambia escudo de Chelsea por el de las Águilas

Cabral, quien no vio acción en diciembre contra el Madrid, ha podido detectar las debilidades de la escuadra española y espera que sus compañeros lo materialicen en goles este domingo. “Sabemos que el punto débil hoy del Madrid es la defensa, entonces hay que buscar por ese lado. Tratar de crear situaciones y tener el control de la pelota. Hay que tratar de convertirles y ser efectivo”, afirmó.

Por su parte, Salomón Rondón se enfocó en la baja del Real Madrid para el duelo ante Pachuca, la del francés Kylian Mbappé: “Es un grandísimo jugador, una de las referencias en el ataque del Madrid. Tienen una plantilla totalmente adecuada para sustituir a cualquiera. Los jugadores que saldrán a jugar es porque tienen la calidad suficiente para representar esa camisa”, apuntó.

Lee también Lionel Messi revela la razón por la que no es amigo de Cristiano Ronaldo; ¿existe una enemistad?

Uno de los jóvenes mexicanos que pudo ver acción en la cancha en aquel duelo de la Copa Intercontinental fue el hidalguense, Elías Montiel. El joven de 19 años destacó la experiencia que es enfrentar al Real Madrid en una competencia oficial.

“Hace seis meses tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos, obviamente es un escenario totalmente diferente. Te genera una motivación y una ilusión grande. Nosotros vamos a salir a jugar, a ganarlo”, concluyó el juvenil.

Rondón quiere anotarle al Real Madrid

El delantero venezolano, Salomón Rondón quiere lograr con Pachuca algo que no pudo hacer durante su travesía por el futbol del viejo continente. El veterano de 35 años no le ha podido marcar un solo gol al Real Madrid a pesar de haber jugado en el futbol español entre 2008 y 2012.

Patrocinado: Puedes ver todos los partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA gratis en DAZN. Regístrate ahora.

“Siempre he soñado con hacerle gol al Madrid, me falta”, dijo Rondón con una sonrisa en el rostro. “En la época que estuve en Europa no tuve la suerte de hacerlo”, agregó. El caraqueño jugó en Europa hasta 2019 y careció de enfrentamientos suficientes ante el Real Madrid para marcarles un tanto.