Lionel Messi revela la razón por la que no es amigo de Cristiano Ronaldo; ¿existe una enemistad?

En palabras del astro argentino, Lionel Messi, la razón por la que no sostiene una amistad con Cristiano Ronaldo es sencilla: simplemente no comparten tiempo juntos, imposibilitando que se forme un vínculo más allá de la admiración. No hay más, ni espacio para especulaciones sobre una "enemistad" entre ambos.

“No somos amigos porque no compartimos tiempo juntos, pero sí lo que compartimos con mucho respeto y yo tengo mucha admiración por él. Sigue compitiendo al máximo nivel“, reconoció Messi para los micrófonos de DSports.

El futbolista argentino —quien, en el presente, porta el jersey del Inter Miami— dejó en claro que su histórica rivalidad con “CR7” se queda en la cancha porque genuinamente le guarda respeto y admiración por la carrera que ha construido a lo largo de los años.

“Cada uno quería hacer lo mejor para su equipo en el momento que le tocaba, en el lugar que estaba cada uno, pero obviamente que quedaba todo, como siempre, dentro de la cancha", aseveró.

Las declaraciones de Messi se dieron en el marco del Mundial de Clubes, donde el Inter Miami recién firmó una victoria ante el Porto del futbol portugués, duelo correspondiente a la Fase de Grupos.

Lionel Messi en festejo de gol, durante el partido entre Inter Miami y Porto en el Mundial de Clubes - Foto: AP

¿Qué ha dicho Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo, quien recientemente se coronó en la UEFA Nations League con Portugal, reconoció que le tiene cariño a Messi. Sobre todo, por la rivalidad que construyeron como futbolistas.

Y aunque el tiempo no se detiene por nadie y él ya tiene cuarenta años, no descartó la posibilidad de —en un futuro— jugar junto con "La Pulga".

"Nunca se sabe. El tiempo está ahí. Ya tengo cuarenta años, pero yo digo, nunca puedo decir 'de esta agua no beberé', pero lo veo muy difícil. Tengo cariño también por Messi, fuimos rivales durante muchos años", se sinceró.

