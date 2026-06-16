[Publicidad]
Irak y Noruega comienzan su camino en la Copa del Mundo de 2026 con un enfrentamiento que, aunque no figura entre los más mediáticos del grupo, puede resultar decisivo desde la primera jornada.
El conjunto noruego se presenta con una de las generaciones más talentosas de su historia reciente, liderada por nombres de peso internacional como Erling Haaland y Martin Odegaard. Su poder ofensivo y la solidez mostrada durante la fase clasificatoria los colocan como uno de los equipos a seguir en el torneo de la FIFA.
Lee también Álvaro Fidalgo envía mensaje tras su debut en el Mundial 2026 con México: Agradecido por tanto
Por su parte, Irak afronta este debut con el orgullo de haber regresado al escenario mundialista y con la convicción de competir al máximo nivel. Su fortaleza radica en el trabajo colectivo, el orden táctico y la capacidad de resistir ante rivales superiores.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Universal Deportes 05:09 PM
EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO
Noruega e Irak se enfrentan en la Copa del Mundo
Universal Deportes 05:05 PM
TERMINA EL PRIMER TIEMPO
Noruega vence 2-1 a Irak gracias a un doblete de Erling Haaland
Universal Deportes 02:50 PM
¿En qué grupo están?
Grupo I, junto a Francia y Senegal
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Mbappé, máximo goleador de la historia de Francia tras su doblete a Senegal
Estados
Conagua alista embarcación para retirar lirio en la presa Endhó, en Hidalgo; buscan frenar al mosquito Culex
Mundo
ICE modifica normas de detención; contratista privado impulsa cambios que lo benefician, informa The Washington Post
Espectáculos
¿De qué trata "Así aprenderás"? La serie surcoreana de Netflix que divide opiniones