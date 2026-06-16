Irak y Noruega comienzan su camino en la Copa del Mundo de 2026 con un enfrentamiento que, aunque no figura entre los más mediáticos del grupo, puede resultar decisivo desde la primera jornada.

El conjunto noruego se presenta con una de las generaciones más talentosas de su historia reciente, liderada por nombres de peso internacional como Erling Haaland y Martin Odegaard. Su poder ofensivo y la solidez mostrada durante la fase clasificatoria los colocan como uno de los equipos a seguir en el torneo de la FIFA.

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Por su parte, Irak afronta este debut con el orgullo de haber regresado al escenario mundialista y con la convicción de competir al máximo nivel. Su fortaleza radica en el trabajo colectivo, el orden táctico y la capacidad de resistir ante rivales superiores.

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