Todo está listo para que se dispute el tercer y penúltimo partido en el Estadio Guadalajara de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan en el inmueble de la Perla Tapatía, con la necesidad de ganar para acercarse a los dieciseisavos de final del Mundial.

Colombia vs República Democrática del Congo | Las acciones más destacadas del partido

Universal Deportes 09:37 PM ¡Gol de Colombia!

Universal Deportes 09:37 PM Termina la pausa de hidratación.

Universal Deportes 09:31 PM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 09:08 PM Comienza el segundo tiempo del partido.

Universal Deportes 08:54 PM Termina el primer tiempo.

Universal Deportes 08:47 PM Cinco minutos agregados al partido.

Universal Deportes 08:36 PM Termina la pausa de hidratación.

Universal Deportes 08:29 PM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 08:25 PM Las voces de los aficionados de Colombia, durante el partido mundialista

“Muy cálidos y amables todos, nos han hecho sentir muy cómodos en México” 🥹



Diego y Daniel viajaron desde Bogotá para apoyar a la selección de Colombia 🇨🇴 y agradecen el cariño de los mexicanos 🇲🇽 pic.twitter.com/5bilwan8WG — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 24, 2026

Universal Deportes 08:05 PM Rueda el balón en el recinto.

Universal Deportes 08:00 PM Continúa la fiesta mundialista en el recinto.

¡La fiesta mundialista regresó al Estadio Guadalajara! 🇨🇴 🇨🇩



Aficionados colombianos y congoleños arriban para el partido de la Fase de Grupos, incluido Lumumba Vea, quien se ha hecho famoso en redes sociales.



📹 Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/NNz3798qUz — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 24, 2026

Universal Deportes 07:47 PM Este es el ambiente que se vive previo al partido, correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Grupos.

Lumumba VEA ya está en el estadio Guadalajara 🏟️



Así se vivió la llegada de Michel Kuka Mboladinga para apoyar a República Democrática del Congo en su partido contra Colombia de la Copa 2026 🇨🇴🆚🇨🇩



El Hombre Estatua es toda una celebridad 🤩 pic.twitter.com/m3fiSLtBdF — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 24, 2026

¿Cómo llegarán Colombia y República Democrática del Congo a la segunda jornada de la Fase de Grupos?

La goleada (5-0) de Portugal sobre Uzbekistán, este mismo martes por la mañana, obliga a los Cafeteros y Leopardos a ganar para que lleguen a la última jornada con aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

De momento, la selección sudamericana se encuentra en la segunda posición del Grupo K con tres puntos, gracias a su victoria (3-1) ante los uzbekos en la primera fecha.

En caso de vencer a la representante de África, los colombianos recuperarían el primer sitio del sector y asegurarían su boleto entre los 32 mejores del torneo veraniego.

Por su parte, los congoleños vienen de conseguir un histórico empate (1-1) contra Portugal, en su regreso al Mundial luego de 52 largos años de ausencia, por lo que están motivados para encarar su segundo compromiso y hacer historia.

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Luis Diaz celebra uno de los goles de Colombia en el estadio Ciudad de México. FOTO: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

República Democrática del Congo regresa a Guadalajara, donde obtuvo su boleto para Norteamérica 2026, por lo que está ilusionada de volver a competir en un estadio sumamente especial.

Los Leopardos no se achican ante Colombia, así lo aseguraron tanto su director técnico, Sebastien Desabre, como uno de sus futbolistas, Aaron Tshibola, y buscan conseguir su primer triunfo en el certamen de selecciones más importante del planeta.

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Si los congoleños suman de a tres, alcanzarían a los Lusos con cuatro, por lo que estarían cerca de avanzar a la siguiente instancia, algo que sería todavía más que histórico.

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Congo promete ser peligroso ante Colombia - Foto: Imago7

Cabe resaltar que el partido entre Colombia y República Democrática del Congo será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.

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Canal 5 y TV Azteca llevarán a los aficionados el encuentro entre los Cafeteros y los Leopardo; mientras que TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026) también tendrán la transmisión.