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Todo está listo para que se dispute el tercer y penúltimo partido en el Estadio Guadalajara de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan en el inmueble de la Perla Tapatía, con la necesidad de ganar para acercarse a los dieciseisavos de final del Mundial.
Colombia vs República Democrática del Congo | Las acciones más destacadas del partido
Universal Deportes 09:37 PM
¡Gol de Colombia!
Universal Deportes 09:37 PM
Termina la pausa de hidratación.
Universal Deportes 09:31 PM
Pausa de hidratación.
Universal Deportes 09:08 PM
Comienza el segundo tiempo del partido.
Universal Deportes 08:54 PM
Termina el primer tiempo.
Universal Deportes 08:47 PM
Cinco minutos agregados al partido.
Universal Deportes 08:36 PM
Termina la pausa de hidratación.
Universal Deportes 08:29 PM
Pausa de hidratación.
Universal Deportes 08:25 PM
Las voces de los aficionados de Colombia, durante el partido mundialista
Universal Deportes 08:05 PM
Rueda el balón en el recinto.
Universal Deportes 08:00 PM
Continúa la fiesta mundialista en el recinto.
Universal Deportes 07:47 PM
Este es el ambiente que se vive previo al partido, correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Grupos.
¿Cómo llegarán Colombia y República Democrática del Congo a la segunda jornada de la Fase de Grupos?
La goleada (5-0) de Portugal sobre Uzbekistán, este mismo martes por la mañana, obliga a los Cafeteros y Leopardos a ganar para que lleguen a la última jornada con aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.
De momento, la selección sudamericana se encuentra en la segunda posición del Grupo K con tres puntos, gracias a su victoria (3-1) ante los uzbekos en la primera fecha.
En caso de vencer a la representante de África, los colombianos recuperarían el primer sitio del sector y asegurarían su boleto entre los 32 mejores del torneo veraniego.
Por su parte, los congoleños vienen de conseguir un histórico empate (1-1) contra Portugal, en su regreso al Mundial luego de 52 largos años de ausencia, por lo que están motivados para encarar su segundo compromiso y hacer historia.
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República Democrática del Congo regresa a Guadalajara, donde obtuvo su boleto para Norteamérica 2026, por lo que está ilusionada de volver a competir en un estadio sumamente especial.
Los Leopardos no se achican ante Colombia, así lo aseguraron tanto su director técnico, Sebastien Desabre, como uno de sus futbolistas, Aaron Tshibola, y buscan conseguir su primer triunfo en el certamen de selecciones más importante del planeta.
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Si los congoleños suman de a tres, alcanzarían a los Lusos con cuatro, por lo que estarían cerca de avanzar a la siguiente instancia, algo que sería todavía más que histórico.
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Cabe resaltar que el partido entre Colombia y República Democrática del Congo será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.
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Canal 5 y TV Azteca llevarán a los aficionados el encuentro entre los Cafeteros y los Leopardo; mientras que TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026) también tendrán la transmisión.
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