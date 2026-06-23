Luego de vencer a Sudáfrica y a Corea del Sur, las expectativas no bajan en la Selección Mexicana. El objetivo es claro y quieren alcanzar su tercera victoria en este Mundial de 2026, cuando enfrenten esta miércoles a República Checa.

"Obviamente sería algo muy importante para el país. Para nosotros como Selección. Es algo que no se ha logrado, comenzamos con dos victorias y posiblemente mañana sea la tercera", declaró Alexis Vega, delantero tricolor.

"Eso es lo que tenemos en la cabeza. Queremos proponer y creo que son jugadores que debemos tener cuidado a balón parado. Funcionar como lo hemos hecho", agregó el futbolista del Toluca.

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En el Mundial de Qatar 2022, México llegó al tercer juego de la Fase de Grupos en la lona, con la obligación de ganar y mirar la diferencia de goleo. Hoy, la historia es distinta. Ya con boleto en mano a los Dieciseisavos de Final, Vega asegura que podrán jugar más relajados.

"Muy tranquilos por el buen paso que llevamos. En Qatar estábamos sobre las cuerdas donde teníamos que ganar por diferencia de goles, no lo conseguimos. Ahora tenemos un poco menos de presión para poder jugar más sueltos y tenemos en la cabeza hacer historia", aseveró Alexis.

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Alexis Vega con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Asimismo, el atacante de los Diablos Rojos tomó con respeto las críticas y rechiflas que han recibido a pesar de los dos triunfos que llevan en esta Copa del Mundo. Considera que la exigencia es en parte porque pueden dar más en este Mundial de 2026 y así lo consideran.

"Saben que tienen una Selección que podría jugar mejor, pero bueno estamos en un Mundial y a veces nos gustaría ganar y jugar bien, pero lo más importante es sumar de a tres puntos y seguir avanzando", concluyó.