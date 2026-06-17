Universal Deportes | 16-06-26 | 18:01 | Actualizada | 16-06-26 | 18:01 |

La Selección Argentina empieza su camino en el esta tarde frente a Argelia en el estadio Kansas City de Estados Unidos.

El vigente campeón del mundo comienza la defensa de su corona ante el tercer mejor equipo africano según el ranking de la FIFA, y después de lo que pasó hace cuatro años en Qatar, donde empezaron con derrota ante Arabia Saudita, los albicelestes no deben confiarse ni dar nada por sentado a pesar de partir como favoritos.

Lee también

La Scaloneta tiene la alineación definida, y estos son los 11 jugadores que serán titulares en el debut mundialista: Emiliano 'Dibu' Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez , Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Por su parte, Argelia irá con Zidane, Mandi, Ait-Nouri, Belghali y Bensebaini, Chaibi, Boudaqui, Bentaleb y Maza, Gouiri y Hadj Moussa

A continuación, les dejamos el minuto a minuto para que sigan las acciones más destacadas del encuentro.

[Publicidad]

Lee también

Sigue el minuto a minuto del partido entre Argentina y Argelia a continuación

Universal Deportes 08:09 PM

Empieza el segundo tiempo

Argentina y Argelia juegan los últimos 45 minutos en Kansas City 

Universal Deportes 07:51 PM

Termina el primer tiempo

Argentina vence 1-0 a Argelia con gol de Lionel Messi 

Universal Deportes 07:40 PM

Argentina se mantiene arriba en el marcador

Tras 38 minutos, Argentina sigue 1-0 arriba en el marcador

Universal Deportes 07:21 PM

GOLAZO DE LIONEL MESSI

El astro argentino anota su primer gol en la Copa del Mundo con tiro de larga distancia 

Universal Deportes 07:16 PM

Se salva Argentina...

El árbitro anula el gol de Argelia por fuera de juego... Unos instantes antes Lionel Messi también había anotado en offside 

Universal Deportes 07:04 PM

Empieza el partido

Argentina y Argelia ya se enfrentan en el estadio Kansas City

Universal Deportes 06:57 PM

Suenan los himnos nacionales de cada país

Ya está todo listo para el debut de Argentina en el Mundial 2026

Universal Deportes 06:21 PM

Horario y canales para ver el Argentina vs Argelia

Hora: 19:00 horas 

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX 


Sigue el minuto a minuto a través de EL UNIVERSAL Deportes 

Universal Deportes 05:54 PM

Datos del partido

Este es el primer partido del grupo J de la Copa del Mundo 2026 

Universal Deportes 05:54 PM

Datos del partido

Hora: 19:00 horas 

Estadio: Kansas City, Estados Unidos 

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, ViX

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]