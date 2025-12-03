Monterrey vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de la Liga MX, HOY, miércoles 3 de diciembre

El Estadio BBVA será el escenario del primer capítulo entre Monterrey y Toluca, dos equipos que han convertido sus enfrentamientos en auténticos clásicos de liguilla.

Los Rayados llegan con sed de revancha tras ser eliminados por los Diablos en el Clausura 2025, mientras que los mexiquenses buscan reafirmar su condición de campeones y dar un paso hacia el bicampeonato.

Lee también Gilberto Mora entre los 100 mejores jugadores del mundo rumbo a la Copa del Mundo

El antecedente más reciente entre ambos en fase regular fue una goleada (6-2) a favor de Toluca, un resultado que los regios quieren borrar con autoridad en casa.

Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de la Liga MX, HOY

Monterrey vs Toluca