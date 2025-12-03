Más Información

Monterrey vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de la Liga MX, HOY, miércoles 3 de diciembre

Dunga lanza fuerte crítica a la Selección Mexicana; explica por qué no puede trascender en los Mundiales

El Matador Hernández “es realista” y deja a México sin posibilidades de ganar el Mundial 2026

Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky se unen al sorteo del Mundial 2026 en Washington

El Estadio BBVA será el escenario del primer capítulo entre Monterrey y Toluca, dos equipos que han convertido sus enfrentamientos en auténticos clásicos de liguilla.

Los Rayados llegan con sed de revancha tras ser eliminados por los Diablos en el Clausura 2025, mientras que los mexiquenses buscan reafirmar su condición de campeones y dar un paso hacia el bicampeonato.

El antecedente más reciente entre ambos en fase regular fue una goleada (6-2) a favor de Toluca, un resultado que los regios quieren borrar con autoridad en casa.

Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de la Liga MX, HOY

Monterrey vs Toluca

  • Hora: 21:10 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

