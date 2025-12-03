Monterrey vs Toluca EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Rayados llega a esta semifinal con la obligación de imponer condiciones en el Gigante de Acero. Tras eliminar al América en una serie llena de tensión, el equipo de Domènec Torrent confía en la experiencia de figuras como Sergio Ramos y Sergio Canales para marcar diferencia desde la ida.

La localía y el respaldo de su afición serán claves para tomar ventaja ante un rival que sabe cómo complicar partidos grandes.

Los Diablos Rojos, actuales campeones del Clausura, llegan con la etiqueta de equipo más regular del torneo y la ambición de acercarse al bicampeonato.

Antonio Mohamed ha construido un plantel sólido que combina equilibrio defensivo y velocidad en ataque, con Paulinho como principal arma. Aunque la ausencia de Alexis Vega es sensible, Toluca confía en su orden táctico para salir del BBVA con un resultado que mantenga viva la ilusión.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Los 11 de Toluca





Los 11 de Rayados