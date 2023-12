Mil Máscaras muestra el camino para ser leyenda en la lucha libre

Muy pocos son los nombres que se encuentran escritos con letras de oro en la historia de la lucha libre mexicana. Ídolos que, con su sola presencia, cautivaban al público y llenaban recintos.

El último de aquella histórica vieja guardia es Mil Máscaras.

Legendario gladiador aún en activo que, con 81 años de edad y más de medio siglo como luchador profesional, compartió con EL UNIVERSAL Deportes que la clave para ser un ídolo es el trabajo duro, la perseverancia.

“El éxito no significa nada. Me quito la máscara y la gente no sabe quién soy, ni a qué me dedico. La máscara es la que es famosa, no la persona. El éxito tiene un precio y es trabajar más que los demás. Una vez que lo logras, vas a trabajar el doble o el triple para seguir así”, comentó.

Mr. Personalidad reiteró ser el creador de cada uno de los diseños que ha portado y aseguró que jamás se ha guardado nada, pese a las lesiones en el cuadrilátero, por respeto al fanático.

“Siempre tienes que darlo todo, sin vicios ni adicciones, sin importar la profesión a la que te dediques. [Hay que] poner mucho empeño y —si pasan los años y sigues como yo, que tengo 50 en la lucha, con algunas lesiones, pero activo— ya la hiciste. Te preparas, te pones el equipo, la rodillera y —en mi caso— subes a luchar”, dijo.

Mil Máscaras, quien aceptó que —por vivir en Estados Unidos— le es complicado ver la lucha libre mexicana, le dejó un importante consejo a las nuevas estrellas.

“No acostumbro ver la lucha libre, pero hay grandes elementos en todo el mundo. No me gusta juzgar si son buenos o malos. Siempre hay que ser humilde, tener los pies en el piso y sin elevarse”, finalizó.