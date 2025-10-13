Mijaín López, el Gigante de la Herradura, visitó la Ciudad de México para charlar con la juventud del país

Héctor García Antonio, coordinador de cultura física y deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no titubeó en nombrar al cubano Mijaín López “el mejor atleta olímpico de todos los tiempos” previo la plática que tuvo el exluchador con jóvenes mexicanos en la capital del país.

El teatro Juan Moisés Calleja abrió sus puertas para que el único ser humano en la historia que conquistó cinco oros olímpicos en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos, en la misma disciplina individual (lucha grecorromana). Niños, niñas, adultos y adultos mayores se dieron cita para escuchar el mensaje del Gigante de la Herradura.

Tras tomar el podio entre aplausos y presentarse ante el público, que se veía asombrado por las dimensiones del oriundo de Pinar del Río, López se sentó en medio de Héctor García Antonio y Jorge Armando Polo Vázquez, representante de Cuba Deportes en México y encargado de la colaboración deportiva entre México y Cuba.

¡EL MEJOR ATLETA OLÍMPICO DE TODOS LOS TIEMPOS! 👏



Héctor García Antonio elogia la carrera del cubano Mijaín López 🇨🇺 ganador de cinco medallas de oro en cinco ediciones consecutivas de los J.J.O.O. pic.twitter.com/HMODs3VL7w — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 13, 2025

El multimedallista de oro habló de su vida, de cómo llegó el deporte a él, prácticamente como un juego y atentos todos en el teatro y sobre todo el esfuerzo que tuvo que sobrepasar para poner el nombre a en de su amada tierra en el mapa.

“Todos los deportistas cubanos somos ejemplo a nivel mundial porque todas las cosas que hacemos con nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestra corazonada de querer tener un resultado para nuestro pueblo y nuestra familia”, mencionó López en la charla en Ciudad de México.

El multicampeón olímpico atendió una sesión de preguntas y respuestas por parte de niños y niñas de México que le sacaron varias sonrisas por las simpáticas y curiosas que fueron las preguntas que le lanzaron los infantes. Al finalizar el evento, Mijaín López fue reconocido con el Águila del IMSS, máximo galardón del instituto.