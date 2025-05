Miguel Layún se sincera sobre la reinauguración del Estadio Azteca; "No estarán a la altura de esa historia"

Luego de confirmarse que en marzo de 2026 el Estadio Azteca reabrirá sus puertas tras una extensa etapa de remodelación para la Copa del Mundo de la FIFA, Miguel Layún, uno de los invitados especiales del Comité Organizador de la Ciudad de México, habló sobre el partido que servirá para la reinauguración.

Visiblemente emocionado por ver el resultado final del Coloso de Santa Úrsula, el exfutbolista del América aseguró que por la historia, cualquier partido o rival en mente para el nuevo comienzo del inmueble, quedará pequeño ante lo que significa para el balompié mundial.

"Lo que diga no le hace justicia a lo que representa el Estadio Azteca. Hablamos de un estadio que será tres veces mundialista. Los que jueguen en la reinauguración, me parece, no estarán a la altura de esa historia. Espero que hagan un gran evento para la gente y que todos podamos disfrutarlo", comentó.

El exjugador de la Selección Mexicana, quien formó parte del Tricolor en la Copa del Mundo de Brasil 2014, también habló sobre el cambio de nombre del Estadio Azteca, asegurando que forma parte de la modernización del deporte.

"La gente lo llamará como guste. No tengo nada contra nadie. Me parece que hoy a nivel mundial, las alianzas entre marcas y estadios para remodelaciones han sido muy importantes. Todo tiene que ver con tener una mejor experiencia. El futbol debe actualizarse".

Layún, quien expresó su deseo de vivir de cerca cada uno de los partidos de la Copa del Mundo en México, destacó como una gran ventaja el ambiente familiar que se encontrará en las tres sedes en territorio mexicano.

"El fútbol es para disfrutar. Un resultado no cambiará nuestra realidad. Me encantaría decir que ganar un partido hará que las personas tengan más o menos oportunidades, pero es entretenimiento. Me gusta ver familias en los estadios y espero que así siga".