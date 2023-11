Miguel Layún envía mensaje que ilusiona a la afición del América

En el Apertura 2023, el América tuvo otra fase regular de ensueño, no es ningún secreto que su nuevo nemesis son las Liguillas. Así lo entienden en el Nido.

Sin embargo, el lateral Miguel Layún ve diferencias en este equipo desde la llegada para este torneo del técnico brasileño André Jardine.

Lee también André Jardine, contundente: No hay ningún mensaje por enviar, trabajamos para el América

“Si soy sincero, ha cambiado mucho la comunicación sobre todo este torneo. Desde la llegada del nuevo cuerpo técnico constantemente hablamos de generar un hábito que nos lleve a vivir presente las cosas. El equipo piensa en mañana hacer un buen partido, dejamos los factores externos y eso habla de un equipo que encuentra madurez. Yo encuentro una diferencia grande en ese sentido y es bastante positivo. El vivir en presente nos acerca cada vez más a cumplir los objetivos trazados”, explicó.

🗣️ Miguel Layún ve una diferente comunicación desde la llegada de André Jardine al América 🦅 pic.twitter.com/on9cGxBnIM — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 10, 2023

Pero el objetivo del América de André Jardine no sólo es visto en este torneo. El proyecto pretende comenzar a sembrar valores que den resultados en un futuro y así lo explicó el zaguero mexicano.

Lee también Kevin Álvarez será hospitalizado por una infección en las vías respiratorias

"Es el equipo más maduro en el que he estado como grupo, por como hemos tomado cosas que nos pasaron en el torneo, lo hemos gestionado de muy buena manera. Para mí, es el equipo con más madurez donde he estado y no dudo que estamos sembrando cosas positivas para el futuro porque se hacen las cosas de una manera que no había visto antes que se hicieran y lo aplaudo”, aseveró Layun.

🗣️ "Es el equipo más maduro en el que he estado. Estamos sembrando cosas para un gran futuro"



Miguel Layún, previo al América vs Tigres pic.twitter.com/dYg8XpcYbK — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 10, 2023

Lee también Liga MX: ¿A qué hora y dónde ver los partidos de la jornada 17 este viernes 10 de noviembre?