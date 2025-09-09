Más Información

México vs Corea del Sur - EN VIVO - Partido Amistoso

México vs Corea del Sur - EN VIVO - Partido Amistoso

Gilberto Mora recibe espectacular elogio: "Tiene un aura que solo poseen pocos futbolistas"

Gilberto Mora recibe espectacular elogio: "Tiene un aura que solo poseen pocos futbolistas"

Kevin Mier comete un error grave con la Selección de Colombia; la afición explota en su contra

Kevin Mier comete un error grave con la Selección de Colombia; la afición explota en su contra

Portugal remonta y vence a Hungría en Budapest; Cristiano Ronaldo anotó el gol decisivo

Portugal remonta y vence a Hungría en Budapest; Cristiano Ronaldo anotó el gol decisivo

Liga MX Femenil registra 46 debuts en el Apertura 2025; 130% más que el torneo pasado

Liga MX Femenil registra 46 debuts en el Apertura 2025; 130% más que el torneo pasado

La Selección Mexicana se prepara para una dura prueba en el cierre de la Fecha FIFA de septiembre, enfrentando a una Corea del Sur que llega en gran momento tras vencer 2-0 a Estados Unidos.

México viene de un empate sin goles ante Japón, en un partido físico y exigente que dejó dudas sobre la contundencia ofensiva del equipo dirigido porJavier Aguirre.

Lee también

Por su parte, Corea del Sur llega con confianza y ritmo, liderada por su capitán Heung-min Son, quien atraviesa un gran momento con Los Angeles FC. El equipo asiático ya está clasificado al Mundial y busca consolidar su estilo de juego ante rivales de peso como México.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

LOS 11 DE COREA


LOS 11 DE MÉXICO

Google News

Noticias según tus intereses

Comentarios