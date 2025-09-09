México vs Corea del Sur - EN VIVO - Partido Amistoso

La Selección Mexicana se prepara para una dura prueba en el cierre de la Fecha FIFA de septiembre, enfrentando a una Corea del Sur que llega en gran momento tras vencer 2-0 a Estados Unidos.

México viene de un empate sin goles ante Japón, en un partido físico y exigente que dejó dudas sobre la contundencia ofensiva del equipo dirigido porJavier Aguirre.

Por su parte, Corea del Sur llega con confianza y ritmo, liderada por su capitán Heung-min Son, quien atraviesa un gran momento con Los Angeles FC. El equipo asiático ya está clasificado al Mundial y busca consolidar su estilo de juego ante rivales de peso como México.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

LOS 11 DE COREA





LOS 11 DE MÉXICO