México vs Brasil EN VIVO: Horario y transmisión para VER el partido de la Selección Mexicana Femenil

Querétaro vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY sábado 7 de marzo

Estos son todos los partidos del Mundial 2026 que serán transmitidos por TV Azteca

César Arturo Ramos y árbitros regresan a México tras quedar varados por guerra en Medio Oriente

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 10, HOY, sábado 7 de marzo

El Gran Jogo se juega hoy. se miden esta tarde del sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo que se coloca como histórico para el futbol femenil en nuestro país.

Desde el anuncio de este partido se encendió una llama en el aficionado mexicano que no quería perderse este partido frente a la sexta mejor selección del mundo.

Todo apunta a que el recinto ubicado en la colonia Nochebuena estará lleno, lo que podría significar establecer un nuevo récord de asistencia en un partido de la selección mexicana femenil.

El equipo dirigido por Pedro López ha reconocido la importancia de este partido para conocer en qué nivel selección encuentran, por lo que aseguran dejarán todo en la cancha para esta tarde.

Por su parte, las brasileñas también están conscientes de la peligrosidad de México y las consideran una selección de cuidado.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el México vs Brasil Femenil?

  • Horario: 17:00 horas del centro de México
  • Lugar: estadio Ciudad de los Deportes
  • Transmisión: TVC Deportes y canales oficiales de la Selección Mexicana

