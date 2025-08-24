Más Información

México conquista la Serie Mundial de Beisbol Cal Ripken Sub 8; venció a Estados Unidos

La Selección Mexicana de Béisbol Infantil sumó hace unas horas un enorme logro al coronarse, tras un largo torneo, como campeona de la Cal Ripken World Series Babe Ruth League U-8, al vencer a su similar de Estados Unidos.

El equipo azteca, conformado por 12 niños, se plantó con seguridad para quedarse con el primer sitio y el reconocimiento de los seguidores.

Con el respaldo incondicional de sus familias, México tuvo grandes momentos en el diamante, destacando la participación de Milán Zazueta, quien consiguió diez ponches.

La labor de Zazueta fue acompañada por sus compañeros, quienes lograron una gran participación que permitió una amplia ventaja y un contundente 10-2 contra Cherry Hill, NJ.

El equipo mexicano estuvo integrado por siete niños de Culiacán, uno de Mazatlán, dos de Tijuana y dos más de Ensenada, dejando tras su participación un merecido reconocimiento por parte de los asistentes.

LA ALINEACIÓN QUE HIZO HISTORIA

La alineación que hizo historia en la final y que contribuyó a este triunfo memorable incluyó a los siguientes talentos, quienes esperan en el futuro llegar a la MLB.

  • Pítcher: Milán ‘Búfalo’ Zazueta
  • Cácher: Abraham Enríquez
  • Primera Base: Carlos Vaca
  • Segunda Base: Roberto ‘el Roki’ Cruz
  • Tercera Base: Carlos Verdugo
  • Short Stop: Erik Altamirano
  • Jardinero Izquierdo: Yadier Mondaca
  • Jardinero Central: Carlos ‘el Chapo’ López
  • Jardinero Derecho: Humberto ‘Chuky’ Huizar
  • Bateador Designado: Gabriel Espinoza
  • Relevistas clave: Matheo Quintero y Ian Canseco

